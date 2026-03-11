Surne Bilbao gana en Turquía y se acerca a semifinales de la Copa FIBA Europa

Surne Bilbao Basket ha dado un paso hacia las semifinales de la Copa FIBA Europa tras imponerse por 69-77 al Aliaga Petkimspor en el partido de ida de los cuartos de final. El conjunto bilbaíno, vigente campeón del torneo, ha conseguido una renta de ocho puntos que deberá defender la próxima semana en Miribilla.

El equipo vizcaíno ha empezado el encuentro con un parcial de 0-10 que ha sorprendido al conjunto turco. Darrun Hilliard y Adam Smith han liderado el ataque visitante y han permitido a los hombres de negro abrir una ventaja que ha llegado a ser de once puntos (19-30) al inicio del segundo cuarto. Sin embargo, en los minutos finales antes del descanso, el Petkimspor ha reaccionado con un parcial de 12-0 que ha dado la vuelta al marcador. Un triple de Tomasz Petrasek ha frenado ese momento y el duelo ha llegado igualado al descanso (35-35).

Tras la reanudación, el equipo turco ha aumentado su intensidad defensiva y ha logrado colocarse por delante con un 48-40 mediado el tercer cuarto. En ese momento han aparecido Hlinason bajo el aro y los lanzamientos exteriores de Petrasek y Hilliard para sostener al Bilbao Basket, quienes han recuperado el control del partido y han entrado en el último tramo con ventaja.

En el último cuarto, dos triples de Hilliard han resultado decisivos para consolidar la remontada y asegurar el triunfo. Con este resultado, el equipo de Ponsarnau ha dejado encarrilada la eliminatoria antes del partido de vuelta en Miribilla.