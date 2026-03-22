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La fortaleza del Baskonia aparece en el último cuarto para superar a Girona (94-81)

VITORIA, 22/03/2026.-El jugador del Kosner Baskonia Luwawu-Cabarrot y el jugador del Bàsquet Girona D. Needham, durante el pertido de la jornada 23 de la Liga Endesa de Bolncesto, este domingo en el en el Buesa Arena en Vitoria.-EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
Luwawu-Cabarrot. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Baskoniaren sendotasuna azken laurdenean agertu da, Girona garaitzeko (94-81)
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EITB

Última actualización

El Kosner Baskonia ha superado al Girona (94-81) tras un último cuarto demoledor. A pesar de que el partido ha sido muy igualado durante tres periodos y con dominio catalán en la primera mitad, el físico y la intensidad de los vascos han marcado la diferencia en el tramo final.

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