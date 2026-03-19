El Kosner Baskonia compite bien ante el Olympiacos, pero no puede lograr el triunfo (90-80)

El Kosner Baskonia ha perdido ante el Olympiacos, por 90-80, en la trigésima segunda jornada de la Euroliga de la temporada 2025-2026, en el Palacio de La Paz y La Amistad, en El Pireo, este jueves por la noche. De esta manera, el equipo vasco continúa en los últimos puestos de la clasificación de la competición continental, y no ha podido poner fin a la mala racha que atraviesa en el campeonato, si bien ha realizado un buen partido, y ha competido de manera notable en la pista de uno de los conjuntos más fuertes de Europa.

Los hombres de Paolo Galbiati han tenido el mando del juego y del marcador en los dos primeros cuartos del choque disputado en Grecia. El resultado, en el descanso, reflejaba un 41-40 que daba al Baskonia todas las opciones para luchar por el triunfo; en el tercer cuarto, el Olympiacos ha conseguido una ventaja de siete puntos, ya que ganaba por 69-62 a falta de los últimos diez minutos de juego.

Ya en ese último periodo, el conjunto griego se ha ido hasta los once puntos de renta (73-62, 77-66 y 80-69), pero el Baskonia no se ha rendido, y se ha situado solamente a cuatro, en el 82-78. El cuadro vasco no ha podido completar su remontada, y, finalmente, el Olympiacos ha sumado la victoria, en el tramo definitivo del choque.

Dentro de una buena actuación del Kosner Baskonia, destacan los 18 puntos que ha anotado Eugene Omoruyi y los 14 conseguidos por Luwawu-Cabarrot, que se ha hecho, además, con cinco rebotes.

Ficha técnica

90 – Olympiacos (19+22+28+21): Walkup (2), Dorsey (15), Ward (3), Vezenkov (20) y Milutinov (17) -cinco inicial-, Peters (3), Papanikolau (3), Fournier (6), Joseph (4) Jones (15), Morris (-) y Mckissic (2).



80 – Kosner Baskonia (24+16+22+18): Forrest (11), Villar (4), Radzevicius (2), Omoruyi (18) y Diakité (11) -cinco inicial-, Luwawu-Cabarrot (14), Spagnolo (1), Frisch (9), Simmons (10) y Nowell (-).



Árbitros: Emin Mogulkoc (Turquía), Tomislav Hordov (Croacia), Sergio Silva (Portugal).