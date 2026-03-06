El Kosner Baskonia pierde con claridad ante el París (81-97), y continúa con su mala racha en la Euroliga

El Kosner Baskonia ha perdido ante el París Basketball, por 81-97, en la trigésima jornada de la Euroliga de la temporada 2025-2026, en el Buesa Arena, este viernes por la noche. de esta forma, el equipo vasco continúa con nueve victorias en la máxima competición continental, en la que suma cinco derrotas consecutivas, y queda, de manera provisional, en la decimonovena posición de la tabla clasificatoria del campeonato.

El Baskonia se ha visto superado con claridad por el París en los primeros veinte minutos de juego. El conjunto francés se ha ido al descanso con 21 puntos de ventaja, ya que ganaba por 37-58 al término del segundo cuarto. el acierto del cuadro de Francesco Tabellini en los lanzamientos de tres puntos, y, también, la debilidad mostrada por el Kosner Baskonia en defensa, explica lo ocurrido en esa primera mitad del encuentro.

En el tercer cuarto, la situación no ha mejorado para los de Paolo Galbiati, que no han podido poner en aprietos al París Basketball. La afición del Buesa Arena no estaba teniendo la oportunidad de disfrutar con el equipo que hace dos semanas se proclamó brillantemente campeón de Copa; al contrario, el Baskonia no conseguía jugar con continuidad, con la fuerza suficiente como para hacer dar a su rival, que ganaba por 60-86 a falta del último cuarto.

Los últimos diez minutos han transcurrido en la misma línea, si bien el Baskonia lo ha intentado, y ha llegado a encontrar a doce puntos del París, en el 78-90, pero no ha podido acercarse más Así, el conjunto visitante ha ganado con merecimiento, y el Baskonia mira ya al domingo, cuando recibe al Lleida, en su vuelta a la Liga Endesa.

Ficha técnica

Simmons (12), Forrest (4), Radzevicius (3), Omoruyi (17) y Diakité (11) -cinco inicial-, Howard (2), Nowell (6), Villar (-), Luwawu-Cabarrot (13), Joksimovic (-) y Frisch (13).





97 - París Basketball (24+34+26+13): Robinson (19), Rhoden (16), Herrera (6), Cavaliere (-) y Dokossi (2) -cinco inicial-, Hifi (21), Hommes (6), Ouattara (3), Morgan (5), Stevens (11), Faye (2) y Willis (6).



Árbitros: Sasa Pukl (Eslovenia), Gytis Vilius (Lituania), Milos Koljensic (Montenegro).

8099 espectadoras y espectadores, en el Buesa Arena.



