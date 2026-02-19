Copa
Galbiati, entrenador del Kosner Baskonia: "Necesito ojos con fuego y deseo de ganar"

Galbiati, Baskoniako entrenatzailea
18:00 - 20:00
Galbiati, ante los medios de comunicación. Foto: EITB Media
Euskaraz irakurri: Galbiati, Kosner Baskoniako entrenatzailea: "Begiak suarekin eta irabazteko nahiarekin behar ditut"
author image

EITB

Última actualización

Kosner Baskonia disputará este viernes los cuartos de final de la Copa del Rey del baloncesto ante La Laguna Tenerife. El entrenador del conjunto gasteiztarra ha destacado lo especial que es está competición.

Copa del Rey de Baloncesto Saski Baskonia

