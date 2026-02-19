Galbiati, entrenador del Kosner Baskonia: "Necesito ojos con fuego y deseo de ganar"
Kosner Baskonia disputará este viernes los cuartos de final de la Copa del Rey del baloncesto ante La Laguna Tenerife. El entrenador del conjunto gasteiztarra ha destacado lo especial que es está competición.
Te puede interesar
El Kosner Baskonia, pendiente del estado de Howard y Kurucs para la Copa del Rey
Khalifa Diop causará baja, como Tadas Sedekerskis, y Tim Luwawu-Cabarrot estará disponible para Paolo Galbiati. El equipo vasco se estrena el viernes, a las 18:00 horas, ante La Laguna Tenerife, en cuartos de final.
Omoruyi seguirá en Kosner Baskonia dos meses más
El club vitoriano apuesta por la continuidad del interior nigeriano en un momento importante del calendario tras convencer con su rendimiento.
El Kosner Baskonia cae frente al Monaco (102-92)
El conjunto gasteiztarra compite hasta el final, pero cede ante el acierto exterior y el empuje del Monaco en el último cuarto.
Galbiati: "Howard es un atacante increible y ahora intenta defender como probablemente no ha hecho en su vida"
El entrenador del Kosner Baskonia ha respondido a las preguntas de la prensa de cara al partido de Euroliga ante el Mónaco, destacando el rendimiento y evolución de algunos de sus jugadores. El partido comenzará este viernes a las 19:30.
Kosner Baskonia, a por la segunda victoria lejos del Buesa Arena
Los de Paolo Galbiati intentarán aprovechar los problemas institucionales del Mónaco para hacerse con la victoria lejos de casa.
El Kosner Baskonia vence al Gran Canaria y será cabeza de serie en la Copa (75-97)
El Kosner Baskonia acudirá a la Copa del Rey como cabeza de serie y su rival en cuartos de final será el La Laguna Tenerife tras su triunfo de este domingo ante el Dreamland Gran Canaria en el partido aplazado de la 10ª jornada de la Liga Endesa (75-97).
El Baskonia compite hasta el final, pero el Barça decide en la segunda mitad (91-97)
El conjunto gasteiztarra firmó un gran inicio, pero el acierto exterior y la solidez defensiva del rival acabaron marcando la diferencia.
El Kosner Baskonia se refugia en el Buesa Arena ante el FC Barcelona
El Kosner Baskonia se enfrentará al FC Barcelona en la 27ª jornada de la Euroliga, este viernes. El partido comenzará a las 20:30 y los vascos buscarán recuperar sensaciones tras la derrota en Milán.
El Baskonia cae de manera contundente ante el Armani Milán (109-89)
El conjunto italiano ha dado un paso adelante tras el descanso y ha firmado una victoria amplia que le ha permitido reforzar sus aspiraciones en la competición continental.