El Kosner Baskonia quiere continuar con su buen momento de juego, ante el Zalgiris, este viernes
El Kosner Baskonia juega ante el Zalgiris Kaunas este viernes, desde las 20:30 horas, en la vigésimo quinta jornada de la Euroliga de la temporada 2025-2026, en el Buesa Arena. Es un partido en el que el equipo vasco buscará continuar con su buen momento de juego y resultados, que son aún mejores en su cancha.
Los de Paolo Galbiati buscarán su noveno triunfo en el campeonato, ante un rival que suma ya catorce. Lo harán con la ayuda de Markus Howard, que vuelve a estar disponible, si bien el Baskonia seguirá sin contar con Tadas Sedekerskis, quien no regresará hasta después de la Copa del Rey.
El Zalgiris Kaunas destaca especialmente por su trabajo en defensa. Tomas Masiulis tiene la duda del base-escolta Nigel Williams-Goss, pero Zalgiris ha sido capaz de ganar en un sus dos últimas visitas, en Milán y en Lyon, gracias al base Sylvain Francisco; si los de Galbiati consigue frenarlo, podrán pelear por el triunfo.
Te puede interesar
Markus Howard se reincorpora a los entrenamientos con el Baskonia
El escolta estadounidense ha vuelto a entrenarse con el grupo después de tres semanas de ausencia.
El Kosner Baskonia se estrenará en la Copa del Rey ante el FC Barcelona o contra La Laguna Tenerife
Los de Paolo Galbiati sabrán el próximo día 8 de febrero, después de jugar ante el Gran Canaria, cuál es su primer rival en la competición; en concreto, si ganan al Gran Canaria jugarán ante La Laguna Tenerife, y si pierden tendrán enfrente el FC Barcelona. La Copa se disputa en Valencia, del 19 al 22 de febrero.
El Kosner Baskonia impone su solidez y su físico ante el Joventut (87-77)
El Kosner Baskonia impuso su solidez y su físico este domingo ante el Joventut, al que superó por 87-77 para sumar su séptima victoria consecutiva en la Liga Endesa y mantener sus aspiraciones a la cuarta plaza.
El Kosner Baskonia se lleva otro varapalo contra el Fenerbahçe (84-71)
Con otra dura derrota, el equipo vitoriano queda un poco descolgado de la pelea por entrar en el play-in.
El fondo de armario del Panathinaikos derrota con claridad a Kosner Baskonia en Atenas (93-74)
Toliopoulos y Samodurov han sido los anotadores inesperados en un duelo que comenzó a declinarse para los locales desde el arranque gracias a Holmes en el primer periodo y Sloukas en el segundo.
El Kosner Baskonia visita este martes al Panathinaikos, en la Euroliga
El equipo griego ocupa, jugadas 22 jornadas, la octava posición en la clasificación. El Kosner Baskonia jugará ante el Panathinaikos tras asegurar su presencia en la próxima Copa del Rey.
Un Kosner Baskonia de récord obtiene su billete copero ante el Manresa (130-85)
Kosner Baskonia ha obtenido este domingo su billete para disputar la Copa del Rey con una victoria de récord -en la que ha batido sus plusmarcas históricas de puntos en una primera mitad y de triples- ante Baxi Manresa, 130-85, y aspira a la cuarta plaza de la clasificación.
Baskonia gana en Estambul y logra su primer triunfo como visitante en la Euroliga
El equipo vitoriano ha sumado una victoria importante lejos de casa ante el Anadolu Efes. El buen último cuarto y el liderazgo de Trent Forrest han marcado el desarrollo del partido.
Kosner Baskonia se acerca a la Copa tras vencer al Basquet Girona (85-94)
El Kosner Baskonia ha logrado un trabajado triunfo este domingo ante el Basquet Girona (85-94) en Fontajau, y con esta victoria, la quinta consecutiva en liga, da un paso casi definitivo para disputar la próxima Copa del Rey.