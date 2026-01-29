El Kosner Baskonia quiere continuar con su buen momento de juego, ante el Zalgiris, este viernes

El Kosner Baskonia juega ante el Zalgiris Kaunas este viernes, desde las 20:30 horas, en la vigésimo quinta jornada de la Euroliga de la temporada 2025-2026, en el Buesa Arena. Es un partido en el que el equipo vasco buscará continuar con su buen momento de juego y resultados, que son aún mejores en su cancha.

Los de Paolo Galbiati buscarán su noveno triunfo en el campeonato, ante un rival que suma ya catorce. Lo harán con la ayuda de Markus Howard, que vuelve a estar disponible, si bien el Baskonia seguirá sin contar con Tadas Sedekerskis, quien no regresará hasta después de la Copa del Rey.

El Zalgiris Kaunas destaca especialmente por su trabajo en defensa. Tomas Masiulis tiene la duda del base-escolta Nigel Williams-Goss, pero Zalgiris ha sido capaz de ganar en un sus dos últimas visitas, en Milán y en Lyon, gracias al base Sylvain Francisco; si los de Galbiati consigue frenarlo, podrán pelear por el triunfo.