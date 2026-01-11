Triunfo para el IDK Euskotren y sendas derrotas para el Lointek Gernika y Kutxabank Araski

El IDK Euskotren ha logrado una victoria muy celebrada ante el Durán Maquinaria Ensino (79-74), rompiendo una racha negativa de siete derrotas consecutivas que lastraba su inicio de segunda vuelta. Las guipuzcoanas han dominado gran parte del choque y han sabido gestionar la ventaja obtenida, aunque el Ensino ha apretado en el último cuarto.

Con este triunfo, el IDK se coloca con un balance de 8 victorias y 8 derrotas, recuperando confianza y moral de cara a los próximos compromisos.

Por su parte, el Lointek Gernika Bizkaia no ha podido en su visita al Hozono Global Jairis, encajando una derrota por 91-73 que complica su lucha por escalar posiciones en la tabla. El equipo murciano ha impuesto un ritmo alto y ha tenido un acierto ofensivo notable, dejando al conjunto vizcaíno con menos opciones de lo esperado.

El Lointek tendrá ahora que levantar el ánimo y seguir peleando en la segunda vuelta de la Liga Femenina Endesa para volver a la senda de las victorias.

Mientras, el Kutxabank Araski ha caído ante el Cadí La Seu por 71-66 en un partido muy igualado. Las vitorianas han luchado durante todo el encuentro y han estado cerca de empatar en los minutos finales, pero la falta de acierto en las últimas posesiones ha permitido que el equipo catalán se llevara la victoria.

A pesar de la derrota, el Araski ha mostrado gran entrega y buena defensa, dejando sensaciones positivas de cara a los próximos partidos.