Made Urieta: “No puedo estar más feliz"
El Kutxabank Araski seguirá en la máxima categoría del baloncesto la próxima temporada tras derrotar este sábado al Estepona por 74-77 en la última jornada de la Liga Femenina Endesa, un partido vital para el equipo vitoriano, que lo ha dado todo para mantenerse en la élite.
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El Araski se juega la permanencia en las dos últimas jornadas, pero su presidenta, Iratxe Rodríguez, se muestra optimista
Eel sábado el Kutxabank Araski juega un partido trascendental en Mendizorrotza ante el Ferrol. A falta de solo dos jornadas las vitorianas están contra las cuerdas, en puestos de descenso. Van a necesitar seguramente vencer los dos partidos que les quedan.
El Kutxabank Araski ficha a Alexy Mollenhauer, hasta el final de esta temporada
La alera azerbaiyana, de 27 años, tiene experiencia en la Liga Endesa, ya que jugó en el Movistar Estudiantes y en el Ensino Lugo.
El Kutxabank Araski disputará siete partidos en la pretemporada
El conjunto vitoriano jugará siete encuentros antes de comenzar la nueva campaña el 4 de octubre. La primera cita será un torneo contra el Ensino y el Perfumerías Avenida en Orense.
Alyssa Lawrence ficha por el Kutxabank Araski
La alero llega desde el Estepona, tras conseuguir el ascenso a Liga Femenina. Ha firmado para una temporada.
El Araski ficha a Isabela Quevedo, para reforzar su juego interior
Llega al equipo vasco desde el Benfica, de la Liga de Portugal, donde fue nombrada, en la temporada 2024-25, Mejor Jugadora Joven y MVP de la final. Quevedo, internacional con la selección de Cuba, está jugando, en estos momentos, con el Sampaio Basquete, de Brasil.
Toussaint ficha por el Araski para la temporada 2025-2026
El Kutxabank Araski ha fichado a Dominique Toussaint para la próxima temporada. Llega a Vitoria-Gasteiz procedente del Spar Gran Canaria y se desenvuelve en las osiciones de escolta y alero.
Montse Brotons renueva con el Araski
La jugadora alicantina seguirá la próxima temporada en el Kutxabank Araski y cumplirá así su segunda temporada en el equipo de Vitoria-Gasteiz.
El Kutxabank Araski ficha a la pívot Quinn Urbaniak-Dornstauder
Quinn llega desde el Celta de Vigo con el que ha disputado la última temporada promediando 9,8 puntos y 5,8 rebotes en 13 partidos.
Lotta-Maj Lahtinen, nuevo fichaje del Kutxabank Araski
La base-escolta finlandesa llega procedente de Ardoi, equipo en el que ha promediado 8,4 puntos, 3,7 rebotes y 2,4 asistencias en sus 23 partidos.