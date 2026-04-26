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Made Urieta: “No puedo estar más feliz"

Made Urieta
18:00 - 20:00
Made Urieta, entrenadora del Kutxabank Araski. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Made Urieta: "Ezin naiz zoriontsuago egon"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Kutxabank Araski seguirá en la máxima categoría del baloncesto la próxima temporada tras derrotar este sábado al Estepona por 74-77 en la última jornada de la Liga Femenina Endesa, un partido vital para el equipo vitoriano, que lo ha dado todo para mantenerse en la élite.

Araski AES Liga Femenina Endesa

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