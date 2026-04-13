Liga Endesa
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Las 10 mejores jugadas de la 26ª jornada de la Liga Endesa

ACB jokaldirik onenak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Endesa Ligako 26. jardunaldiko 10 jokaldi onenak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ya se ha disputado la 26ª jornada de la Liga Endesa, aqui hemos recopilado las diez mejores jugadas de esta. Dos de las jugadas son del Kosner Baskonia.

Saski Baskonia Liga Endesa

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