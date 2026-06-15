"Tal vez yo he tocado techo. Cuando me lo preguntaban siempre encontrábamos algún camino para mejorar. Pero ahora creo que he tocado techo. Para comenzar una nueva temporada y seguir haciendo de las nuestras se necesita una energía que no sé si iba a poder encontrar", ha resumido Vidorreta. Ha agregado que para comenzar una nueva temporada debía estar "absolutamente convencido y no lo estaba".

El entrenador ha aseverado asimismo que temporada tras temporada el equipo ha estado "muy por encima del umbral que se esperaba" y ha dicho no arrepentirse de nada pese a los errores que ha cometido "probablemente muchas veces".

Sobre los últimos partidos disputados en el play-off de la Liga Endesa, ha asegurado que ha sido un buen "último baile" en el que el club ha desplegado un baloncesto "de primer nivel", si bien ha aseverado que ha habido "muchas temporadas para la historia".

"Que continúe el rock and roll", ha concluido Vidorreta en unas palabras a su equipo y los periodistas. Los rumores apuntan a que el técnico bilbaíno fichará por el Zaragoza.