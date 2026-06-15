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El bilbaíno Txus Vidorreta deja el CB Canarias tras diez años de exitosa andadura

El entrenador vizcaíno ha cosechado al frente del equipo canario dos Ligas de Campeones, una final de la Copa del Rey y nueve presencias en los play off de la ACB. Vidorreta ha dicho que "en la vida hay que saber cuándo tu ciclo está llegando a su fin".
LA LAGUNA (TENERIFE), 15/06/2026.- El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, abandonará el equipo tras diez años en los que el CB Canarias ha cosechado los mayores éxitos de su historia, con dos Ligas de Campeones, una final de la Copa del Rey y nueve presencias en los play off de la ACB. En una rueda de prensa junto al presidente del club, Aniano Cabrera, Vidorreta ha aseverado que toma la decisión convencido de que esta etapa al frente del club se ha terminado y de que "en la vida hay que saber cuándo tu ciclo está llegando a su fin". EFE/ Miguel Barreto
El entrenador de La Laguna Tenerife, el bilbaíno Txus Vidorreta, en su despedida. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Txus Vidorretak Kanariak taldea utzi du hamar urteren ostean
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KIROLAK EITB

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El entrenador de La Laguna Tenerife, el bilbaíno Txus Vidorreta, abandonará el equipo tras diez años en los que el CB Canarias ha cosechado los mayores éxitos de su historia, con dos Ligas de Campeones, una final de la Copa del Rey y nueve presencias en los play off de la ACB.

En una rueda de prensa junto al presidente del club, Aniano Cabrera, Vidorreta ha aseverado que toma la decisión convencido de que esta etapa al frente del club se ha terminado y de que "en la vida hay que saber cuándo tu ciclo está llegando a su fin".

"Veía que el proyecto podía necesitar caras nuevas y no hay una sensación de caras nuevas si el entrenador sigue siendo el mismo. Creo que tengo que dar un paso al costado para que el club afronte una nueva etapa con ilusión y mucho entusiasmo", ha declarado el técnico bilbaíno, que ha agradecido a su equipo, al club y a la afición los momentos compartidos estos años.

Aunque ha dicho que puede "equivocarse" con la decisión, sí que se ha mostrado convencido de "lo que siente" y ha asegurado que en muchos momentos a lo largo de la temporada se ha sentido "extenuado y agotado como para poder comenzar una undécima temporada".

Txus Vidorreta

Tal vez yo he tocado techo

"Tal vez yo he tocado techo. Cuando me lo preguntaban siempre encontrábamos algún camino para mejorar. Pero ahora creo que he tocado techo. Para comenzar una nueva temporada y seguir haciendo de las nuestras se necesita una energía que no sé si iba a poder encontrar", ha resumido Vidorreta. Ha agregado que para comenzar una nueva temporada debía estar "absolutamente convencido y no lo estaba".

El entrenador ha aseverado asimismo que temporada tras temporada el equipo ha estado "muy por encima del umbral que se esperaba" y ha dicho no arrepentirse de nada pese a los errores que ha cometido "probablemente muchas veces".

Sobre los últimos partidos disputados en el play-off de la Liga Endesa, ha asegurado que ha sido un buen "último baile" en el que el club ha desplegado un baloncesto "de primer nivel", si bien ha aseverado que ha habido "muchas temporadas para la historia".

"Que continúe el rock and roll", ha concluido Vidorreta en unas palabras a su equipo y los periodistas. Los rumores apuntan a que el técnico bilbaíno fichará por el Zaragoza.

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