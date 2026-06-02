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Surne Bilbao y Kosner Baskonia, preparados para empezar este miércoles los play-offs

Ponsarnau, Galbiati
18:00 - 20:00

Surne Bilbao y Kosner Baskonia jugarán los play-offs de la Liga ACB.

Euskaraz irakurri: Bilbao Basket eta Kosner Baskonia, ligako play-offetarako prest
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Surne Bilbao se enfrenta al Valencia Basket, y el Kosner Baskonia al Joventut; en el primer partido del play-off de cuartos de final, los de Jaume Ponsarnau jugarán en Valencia, y los de Paolo Galbiati en Vitoria-Gasteiz. 

Liga Endesa

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Kosner Baskonia vs. Joventut y Valencia Basket vs. Surne Bilbao, en cuartos de final de los play-offs de la Liga Endesa

El equipo vitoriano comienza los play-offs en el Buesa Arena, este miércoles, 3 de junio, a las 21:00 horas, en tanto que el conjunto bilbaíno se estrena en Valencia, también el miércoles, a las 19:00 horas. El segundo partido de ambas eliminatorias será el viernes, día 5, y, en caso de ser necesario, el tercero se jugaría el domingo, día 7.
Zer behar dute Kosner Baskoniak bigarren postua lortzeko eta Surne Bilbaok play-offetarako sailkatzeko?
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¿Qué necesitan Kosner Baskonia para lograr la segunda plaza y Surne Bilbao para clasificarse para los play-off?

Ambos equipos vascos llegan con mucho en juego a la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto vitoriano tiene al alcance de su mano terminar segundo en caso de ganar a Unicaja Málaga. Para ello, también necesita que Valencia Basket y Barça no ganen los dos partidos que les restan. Los bilbaínos, por su parte, dependen de sí mismos para disputar los play-offs y pueden ser 7º, 8º o 9º. Ambos equipos pueden enfrentarse si quedan segundos y séptimos, respectivamente.

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