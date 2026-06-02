Surne Bilbao y Kosner Baskonia, preparados para empezar este miércoles los play-offs

Ambos equipos vascos llegan con mucho en juego a la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto vitoriano tiene al alcance de su mano terminar segundo en caso de ganar a Unicaja Málaga. Para ello, también necesita que Valencia Basket y Barça no ganen los dos partidos que les restan. Los bilbaínos, por su parte, dependen de sí mismos para disputar los play-offs y pueden ser 7º, 8º o 9º. Ambos equipos pueden enfrentarse si quedan segundos y séptimos, respectivamente.