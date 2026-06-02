Surne Bilbao y Kosner Baskonia, preparados para empezar este miércoles los play-offs
El Surne Bilbao se enfrenta al Valencia Basket, y el Kosner Baskonia al Joventut; en el primer partido del play-off de cuartos de final, los de Jaume Ponsarnau jugarán en Valencia, y los de Paolo Galbiati en Vitoria-Gasteiz.
Te puede interesar
Kosner Baskonia vs. Joventut y Valencia Basket vs. Surne Bilbao, en cuartos de final de los play-offs de la Liga Endesa
El equipo vitoriano comienza los play-offs en el Buesa Arena, este miércoles, 3 de junio, a las 21:00 horas, en tanto que el conjunto bilbaíno se estrena en Valencia, también el miércoles, a las 19:00 horas. El segundo partido de ambas eliminatorias será el viernes, día 5, y, en caso de ser necesario, el tercero se jugaría el domingo, día 7.
¿Qué necesitan Kosner Baskonia para lograr la segunda plaza y Surne Bilbao para clasificarse para los play-off?
Ambos equipos vascos llegan con mucho en juego a la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto vitoriano tiene al alcance de su mano terminar segundo en caso de ganar a Unicaja Málaga. Para ello, también necesita que Valencia Basket y Barça no ganen los dos partidos que les restan. Los bilbaínos, por su parte, dependen de sí mismos para disputar los play-offs y pueden ser 7º, 8º o 9º. Ambos equipos pueden enfrentarse si quedan segundos y séptimos, respectivamente.
Las 10 mejores jugadas de la 33ª jornada de la Liga Endesa
Ya se ha disputado la 33ª jornada de la Liga Endesa, aqui hemos recopilado las mejores jugadas de la misma.
El bilbaíno Gonzalo García de Vitoria sustituye a Joan Plaza como entrenador del Casademont Zaragoza, en la Liga Endesa
El equipo aragonés, al que le quedan tres partidos por jugar en el campeonato, ocupa la decimosexta posición de la clasificación, con nueve victorias, las mismas que el Mora Banc Andorra, que se halla en puesto de descenso. García de Vitoria era, hasta el momento, entrenador ayudante en el Casademont Zaragoza.
Las 10 mejores jugadas de la 32ª jornada de la Liga Endesa
Ya se ha disputado la 32ª jornada de la Liga Endesa, aquí hemos recopilado las diez mejores jugadas de esta. Una de las jugadas es de Trent Forrest, jugador de Kosner Baskonia.
Las mejores jugadas de la 30ª jornada de la Liga Endesa
Ya se ha disputado la trigésima jornada de la Liga Endesa, y aquí hemos recopilado las diez mejores jugadas de la misma. Una de las jugadas es de Trent Forrest, jugador del Kosner Baskonia.
Las 10 mejores jugadas de la 29ª jornada de la Liga Endesa
Ya se ha disputado la 29ª jornada de la Liga Endesa, aquí hemos recopilado las diez mejores jugadas de la misma.
Las 10 mejores jugadas de la 28ª jornada de la Liga Endesa
Ya se ha disputado la 28ª jornada de la Liga Endesa, aqui hemos recopilado las diez mejores jugadas de la misma.
Las 10 mejores jugadas de la 26ª jornada de la Liga Endesa
Ya se ha disputado la 26ª jornada de la Liga Endesa, aqui hemos recopilado las diez mejores jugadas de esta. Dos de las jugadas son del Kosner Baskonia.