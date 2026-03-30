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Las diez mejores jugadas de la 24ª jornada de la Liga Endesa

Endesa Ligaren 24.jardunaldiko jokaldi onena (Marcelinho Huerta)
18:00 - 20:00
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EITB

Última actualización

Ya se ha disputado la 24ª jornada de la Liga Endesa, aqui hemos recopilado las diez mejores jugadas de la misma. Una de las jugadas es de Margiris Normantas y Martin Krampelj, jugadores de Surne Bilbao.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

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