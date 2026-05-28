Solo queda una jornada para que finalice la fase regular de la Liga Endesa y todo está por decidir para los dos equipos vascos que participan en la competición. El Kosner Baskonia tiene al alcance de su mano finalizar en segunda posición después del meritorio triunfo logrado a domicilio este miércoles ante el Real Madrid (83-88).

El Surne Bilbao, por su parte, roza con la yema de los dedos clasificarse para disputar los playoffs. Pude terminar séptimo, octavo o noveno. A continuación, repasamos todas las opciones de cada uno de los dos equipos, así como todos los posibles escenarios que pueden darse en la última jornada que se disputa este viernes en horario unificado (20:30). Ambos equipos pueden enfrentarse si quedan segundos y séptimos, respectivamente.

Así las cosas, el Kosner Baskonia (24-9) se enfrenta al Unicaja Málaga en la última jornada en el Buesa Arena. Sus rivales directos son tres en la tabla: UCAM Murcia (24-9), al que le tienen ganado el average (+2); el FC Barcelona (23-9, con un partido menos), con el que cuentan con un average negativo (0-2); y el Valencia Basket (23-9, con un partido menos), equipo contra el que tienen el average igualado.

En ese contexto, y en caso de conseguir la victoria en el último partido, los vitorianos se asegurarán, como mínimo, ser cabezas de serie de cara a las eliminatorias, ya que acabarán sí o sí entre los cuatro primeros. Eso significa que contarán con el factor cancha a su favor en los playoffs. Sin embargo, dependiendo de cómo transcurra la jornada 34, los de Pablo Galbiati pueden terminar segundos, terceros, cuartos o quintos. Incluso hay tres posibles escenarios de triple empate que perjudican a los alaveses.

El Kosner Bakonia terminará segundo si gana su enfrentamiento contra el Unicaja Málaga en la última jornada y si Valencia Basket ni Barça ganan sus dos partidos restantes. Los valencianos juegan contra el Dreamland Gran canaria en casa en la jornada 34, mientras que los catalanes visitarán al MoraBanc Andorra. Además, Barça y Valencia se enfrentan entre ellos en un último partido aplazado, correspondiente a la jornada 33, en cancha culé (domingo, 19:00 horas). Si alguno de los dos gana todo lo que le resta, evitará el segundo puesto de los vitorianos en la tabla. Una derrota del Kosner Baskonia ante el Unicaja Málaga también les deja sin opciones de ser segundos.

En cambio, los alaveses serán terceros en tres posibles escenarios: si ganan en la última jornada y el Valencia Basket gana sus dos partidos que le restan, serán terceros; si ganan en la última jornada al Unicaja y el Barça gana los dos partidos restantes, serán terceros (en este segundo caso también necesitarán una derrota del UCAM Murcia, que juega contra Hiopos Lleida en casa, ya que los murcianos han ganado sus dos enfrentamientos al Barça y se daría un triple empate les beneficia si ganan); y también tienen la opción de ser terceros en caso de perder contra Unicaja, siempre y cuando el UCAM Murcia también pierda su partido.

Para continuar, el Kosner Baskonia será cuarto siempre y cuando pierda contra Unicaja Málaga, UCAM Murcia gane, el Valencia Basket pierde sus dos últimos partidos, y el Barça gana sus dos últimos partidos. En este caso, UCAM Murcia y Barça quedarían por delante. Pero es que aún hay dos posibilidades más de que haya un triple empate.

El primero sería entre UCAM Murcia, Barça y Kosner Baskonia, que como ya se ha mencionado antes, perjudica a los vitorianos. Así, los de Galbiati serán cuartos si consiguen ganar en la última jornada, el Barça gana los dos partidos que le restan y el UCAM Murcia también gana su partido. Los murcianos tienen ganado el average contra el Barça y eso les colocaría por delante de todos los implicados, con los catalanes en tercer lugar y a los vascos en el cuarto.

El otro escenario de triple empate se produce si los alaveses pierden contra el Unicaja, si el UCAM Murcia pierde su partido, si el Barça gana sus dos partidos y si Valencia Basket gana su duelo contra el Dreamland Gran Canaria. Esto provocaría que el Barça sea segundo; que el Valencia sea tercero por tener el average ganado con el UCAM Murcia y empatado con Kosner Baskonia, que lo tiene ganado contra UCAM Murcia; con el Kosner Baskonia cuarto; y los murcianos quintos.

Por último, el equipo vitoriano será quinto en la tabla si pierde en la última jornada contra Unicaja, si UCAM Murcia gana y si Valencia Basket y Barça suman al menos una victoria más que los vascos en sus dos partidos que les restan.

El Surne Bilbao depende de sí mismo para jugar los playoffs

El Surne Bilbao Basket, por su parte, depende de sí mismo para jugar los playoffs. Ahora mismo se sitúa en octava posición con un récord de 18-15, el mismo que La Laguna Tenerife, equipo al que se enfrenta esta última jornada a domicilio (viernes, 20:30) y contra el que aún tiene que decidir el average. En el partido de la primera vuelta, los canarios consiguieron una renta de 17 puntos ganando a domicilio en Miribilla.

Por detrás, en la novena posición y a una de la última que otorga el derecho de jugar las eliminatorias, se encuentra Unicaja Málaga con un récord de 17-16. Los andaluces visitan al Kosner Baskonia en la jornada 34 y tienen el average ganado con respecto a los bilbaínos. El empate en la tabla les beneficia.

Así las cosas, el Surne Bilbao puede terminar la fase regular siendo séptimo, octavo o noveno. Será séptimo siempre y cuando gane a La Laguna Tenerife en la última jornada.

Por el contrario, los de Jaume Ponsarnau serán octavos si caen ante La Laguna Tenerife y el Kosner Baskonia les echa una mano ganando al Unicaja Málaga en el Buesa Arena.

Por último, el Surne Bilbao Basket será noveno y se quedará fuera de los playoffs si pierde en la última jornada contra La Laguna Tenerife y si el Unicaja Málaga consigue ganar al Kosner Baskonia.