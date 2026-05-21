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Sergio García, entrenador de Gipuzkoa Basket: “Afrontamos este tercer partido con el máximo de motivación”

18:00 - 20:00
Sergio García, entrenador de Gipuzkoa Basket
Euskaraz irakurri: Sergio Garcia, Gipuzkoa Basketeko entrenatzailea: "Motibaziorik handienarekin ekingo diogu hirugarren partida honi"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Gipuzkoa Basket juega este viernes el tercer partido de la eliminatoria de los cuartos de final de los playoffs de ascenso de la Primera FEB, ante el Oviedo, tras haber perdido los dos primeros encuentros. El entrenador, Sergio García, ha hablado en rueda de prensa para explicar cómo lo afrontan. 

Donostia Gipuzkoa Basket Baloncesto

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