Sergio García, entrenador de Gipuzkoa Basket: “Afrontamos este tercer partido con el máximo de motivación”
Gipuzkoa Basket juega este viernes el tercer partido de la eliminatoria de los cuartos de final de los playoffs de ascenso de la Primera FEB, ante el Oviedo, tras haber perdido los dos primeros encuentros. El entrenador, Sergio García, ha hablado en rueda de prensa para explicar cómo lo afrontan.
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