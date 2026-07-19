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Mikel Arrasate gana la medalla de oro y Helene Alberdi la de bronce en el Europeo de Triatlón de Media Distancia

El lekeitiarra ha logrado la medalla de oro (3h10:38) imponiéndose con casi un minuto de ventaja en meta al hasta entonces campeón continental, Guillem Montiel.
Mikel Arrasate eta Helene Alberdi.
Mikel Arrasate (centro) y Helene Alberdi (derecha) con las medallas. Foto: @TRIATLONSP
Euskaraz irakurri: Mikel Arrasatek urrezko domina irabazi du eta Helene Alberdik brontzezkoa Distantzia Erdiko Triatloiko Europako Txapelketan
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

Los deportistas vascos Mikel Arrasate y Helene Alberdi se han coronado este domingo en el Campeonato de Europa de Triatlón Multideporte 2026 que se ha desarrollado en Banyoles.

El lekeitiarra ha logrado la medalla de oro (3h10:38) imponiéndose con casi un minuto de ventaja en meta al hasta entonces campeón continental, Guillem Montiel, que ha conquistado la plata. Arrasate y Montiel han liderado la prueba desde la natación y prácticamente se han bajado al mismo tiempo en la segunda transición tras el segmento ciclista.

En categoría femenina, las italianas Marta Bernardi y Sara Sandrini han controlado la competición en todo momento, con la bilbaína Helena Alberdi pisándoles los talones. Bernardi ha impuesto un ritmo imposible de seguir para Sandrini (segunda) en la carrera a pie y ha cruzado la meta en 3h45:12, coronándose como campeona de Europa. Alberdi lo ha dado todo para asegurarse el bronce.

Triatlón Atletismo

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