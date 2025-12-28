CROSS DE AMURRIO
Younes Kniya y Dorcus Chepkwemoi se imponen en el Cross Internacional de Amurrio

Amurrioko Krosa garailea
18:00 - 20:00

Dorcus Chepkwemoi en el podio. Foto: EITB.

Euskaraz irakurri: Younes Kniya eta Dorcus Chepkwemoi nagusitu dira Amurrioko Nazioarteko Krosean

Última actualización

Hoy se ha disputado la séptima edición del Cross Internacional de Amurrio. En la categoría masculina, ha ganado Younes Kniya (28:27), mientras que en la categoría femenina la victoria ha sido para Dorcus Chepkwemoi (32:41).

Atletismo

