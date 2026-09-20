Deustu y Zarautz, ¡a la Liga Eusko Label!

Deustu y Zarautz competirán la próxima temporada en la Liga Eusko Label, después de haber sido los mejores también en la segunda jornada del play-off que se ha disputado este domingo en Portugalete. Por su parte, Ares no ha podido igualar el nivel de las traineras vascas y descenderá de categoría.

Deustu y Zarautz han salido al agua con ventaja, tras quedar en la primera jornada los dos primeros, con buenos tiempos además. Las traineras vascas han estado perfectas y han conseguido entrar en la primera ciaboga con el mismo tiempo, aventajando en 4 segundos a su rival directo, Ares.

Este domingo la embarcación bizkaína ha vuelto a bogar con una marcha más que el resto y también ha conseguido sacar un hueco a Zarautz, aunque sólo ha sido de 2 segundos, mientras que Ares ha vuelto a perder tiempo, apagándose poco a poco sus opciones de seguir en la máxima categoría. Cabo y Tirán han bajado de la competición desde el principio, sin ninguna opción de pelear por los primeros puestos.

Para el último largo todo ha estado decidido. Para cuando han terminado los trabajos, Ares ya sabía que tenía perdida la categoría, mientras que Zarautz y Deustu han podido disfrutar de la victoria.

Deustu ha marcado el mejor tiempo, con 20 minutos y 20 segundos, seguido de Zarautz a 5 segundos y de Ares a 11.

Así, Deustu y Zarautz competirán la próxima temporada en la Liga Eusko Label.