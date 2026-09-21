Ion Larrañaga no seguirá como entrenador de Getaria
Tras ocho temporadas, Ion Larrañaga no será entrenador de Getaria en 2027. Gaizka Gorostiaga tomará su testigo.
Ion Larrañaga dejará de ser entrenador de Getaria tras ocho temporadas. Durante todos estos años ha conseguido varios logros, como la Liga ARC 1 y 11 banderas en ella, el ascenso a la Liga Eusko Label y una bandera. Además de eso ha conseguido la clasificación a La Concha en 5 años consecutivos, tras 49 años sin poder hacerlo. El club asegura que todos estos logros "quedarán en la historia del club y en la memoria de nuestros aficionados".
El club ha querido agradecerle "el trabajo, la profesionalidad y el esfuerzo realizado por la trainera" tanto por el “compromiso mostrado y su dedicación a nuestro proyecto".
Gaizka Gorostiaga tomará el relevo en la temporada 2027. El getariarra de 32 años es remero de cantera, lleva 15 en el club y ha hecho 11 en la trainera Esperanza. El club ha definido a Gorostiaga como un "socio comprometido" e iniciarán "una nueva era" bajo su batuta.