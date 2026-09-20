Zierbena logra la bandera en la última regata

Zierbena ha sumado su primera bandera en la última regata de la temporada de la Liga Eusko Label disputada este domingo en Portugalete. Los galipos han tomado la delantera desde el primer largo y, aunque Orio les ha seguido hasta el último largo, finalmente se han llevado la victoria con autoridad.

La San Nikolas, segunda en la prueba disputada en la ría del Nervión, ha recibido a la conclusión de la regata la corona de campeón de Liga, segunda consecutiva, que añade a la Bandera de La Concha y a la triple corona de campeón de Gipuzkoa, Euskadi y España en un año histórico para el club oriotarra.

En la prueba final Zierbena encontró por fin la recompensa a una gran temporada en la que ha sido la tripulación que en más aprietos ha puesto a Orio en la segunda parte después de un inicio en el que Bermeo, ganador de tres banderas en el mes de julio, parecía un claro aspirante a competir con los 'aguiluchos'.

En la primera tanda de la jornada Hondarribia se ha impuesto con un registro que le ha valido para acabar cuarto por delante de Getaria, Hondarrribia, Lekittarra y Ondarroa.