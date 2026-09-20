Liga Eusko Label
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Pello López: “Tras un buen verano, nos llega tarde la victoria"

Publicidad
Pello Lopez Zierbenako arraunlaria
18:00 - 20:00
El remero de Zierbena Pello López. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Pello Lopez: "Uda ona eginda, berandu iritsi zaigu garaipena"
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El remero de Zierbena ha destacado que la bandera ganada en Portugalete ha sido fruto del trabajo realizado durante toda la temporada y, visto el verano realizado, ha señalado que "llega tarde".

Zierbena Remo Eusko Label Liga

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X