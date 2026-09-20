¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Pello López: “Tras un buen verano, nos llega tarde la victoria"
Euskaraz irakurri: Pello Lopez: "Uda ona eginda, berandu iritsi zaigu garaipena"
El remero de Zierbena ha destacado que la bandera ganada en Portugalete ha sido fruto del trabajo realizado durante toda la temporada y, visto el verano realizado, ha señalado que "llega tarde".
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Los galipos, satisfechos y en busca de la bandera
EN DIRECTO
Hace min.
Carlos Palazuelos, proel de Zierbena: “Intenté seguir remando tras el primer golpe, pero me podía lesionar y decidí parar"
EN DIRECTO
Hace min.
Dani Pérez (Zierbena): “Trataremos de pelear las banderas a Orio"
Cargar más