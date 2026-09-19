Deusto, el más rápido en el play-off de la Liga Eusko Label

Deusto ha dado el primer golpe en el play-off de la Liga Eusko Label, imponiéndose en la primera jornada disputada este sábado en Bermeo con un tiempo de 20 minutos y 55 segundos. Ares, por su parte, no ha tenido un buen día y ha terminado tercero.

Tirán ha sido el primero en remar y el que ha marcado la primera referencia en la ciaboga. Pero para defender su puesto en la máxima categoría, el que más fuerte ha estado ha sido Ares, que en el primer largo ha aventajado ya en 9 segundos a la otra embarcación gallega, aunque ha tenido cerca a las embarcaciones vascas, ya que Zarautz y Deusto han marchado a sólo un segundo.

En el camino hacia la segunda ciaboga las cosas han cambiado. Cabo y Tirán han seguido en la misma, pero Ares ha empezado a perder tiempo, algo que han aprovechado Deusto y Zarautz para adelantarse y situarse en las dos primeras posiciones. Estaba claro que la pelea iba a estar entre esas tres embarcaciones.

Le ha costado, pero Ares se ha vuelto a poner en marcha para demostrar que ha competido con los mejores a lo largo de la temporada y ha atrapado a Zarautz, colocándose a un segundo. Deusto se ha escapado de ambos y ha mantenido una ventaja de 6-7 segundos.

La trainera bizkaína ha logrado el mejor tiempo en meta con un tiempo de 20 minutos y 55 segundos, seguida de Zarautz, a 8 segundos, y de Ares, a 11, mientras que Cabo y Tirán se han quedado muy lejos, a 26 y 37 segundos, respectivamente.

Deusto ha completado una gran jornada, pero en la regata del domingo se decidirá quién subirá a la Liga Eusko Label.