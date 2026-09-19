Deusto, el más rápido en el play-off de la Liga Eusko Label
La trainera bizkaína se ha impuesto con un tiempo de 20 minutos y 55 segundos. Ares, por su parte, no ha tenido un buen día, y ha terminado tercera.
Deusto ha dado el primer golpe en el play-off de la Liga Eusko Label, imponiéndose en la primera jornada disputada este sábado en Bermeo con un tiempo de 20 minutos y 55 segundos. Ares, por su parte, no ha tenido un buen día y ha terminado tercero.
Tirán ha sido el primero en remar y el que ha marcado la primera referencia en la ciaboga. Pero para defender su puesto en la máxima categoría, el que más fuerte ha estado ha sido Ares, que en el primer largo ha aventajado ya en 9 segundos a la otra embarcación gallega, aunque ha tenido cerca a las embarcaciones vascas, ya que Zarautz y Deusto han marchado a sólo un segundo.
En el camino hacia la segunda ciaboga las cosas han cambiado. Cabo y Tirán han seguido en la misma, pero Ares ha empezado a perder tiempo, algo que han aprovechado Deusto y Zarautz para adelantarse y situarse en las dos primeras posiciones. Estaba claro que la pelea iba a estar entre esas tres embarcaciones.
Le ha costado, pero Ares se ha vuelto a poner en marcha para demostrar que ha competido con los mejores a lo largo de la temporada y ha atrapado a Zarautz, colocándose a un segundo. Deusto se ha escapado de ambos y ha mantenido una ventaja de 6-7 segundos.
La trainera bizkaína ha logrado el mejor tiempo en meta con un tiempo de 20 minutos y 55 segundos, seguida de Zarautz, a 8 segundos, y de Ares, a 11, mientras que Cabo y Tirán se han quedado muy lejos, a 26 y 37 segundos, respectivamente.
Deusto ha completado una gran jornada, pero en la regata del domingo se decidirá quién subirá a la Liga Eusko Label.
Orio logra el récord al hacerse con la Ikurriña de Bermeo
En la lucha por la 44ª Ikurriña de Bermeo no ha habido sorpresas, ya que Orio ha vuelto a ganar otra vez, con récord, por cierto: ha ganado 17 de las 20 jornadas disputadas.
Sin embargo, esta vez lo ha tenido más complicado para llevarse la victoria, ya que Zierbena, Getaria y Bermeo, que han ido en la tanda de honor, lo han seguido de cerca. Es más, en el último largo han tenido que intervenir los jueces, ya que las traineras han remado demasiado cerca unas de otras.
Orio ha entrado en meta con un tiempo de 20 minutos y 24 segundos, segunda ha sido Getaria a 3 segundos, tercera Zierbena a 6 y cuarta Bermeo. Con estos resultados, Getaria adelanta a Bermeo en la general, situándose tercera.
En la primera tanda han salido Donostiarra, Hondarribia, Ondarroa y Lekittarra, que no han estado ni cerca de los tiempos de los de la tanda de honor.