Iñaki Errasti no continuará como entrenador de Ondarroa

Iñaki Errasti no continuará como entrenador del primer equipo masculino de Ondarroa, tal y como ha confirmado este lunes el club vizcaíno. Errasti ha permanecido nueve temporadas en la Antiguako Ama, y el club, que ha confirmado oficialmente este lunes su marcha, destaca, además de los resultados deportivos obtenidos bajo su mando, el trabajo que ha completado con los jóvenes de la cantera.

“A través de este comunicado”, señala el texto que Ondarroa Arraun Elkartea ha publicado en su cuenta de Instagram, “queremos anunciar que Iñaki Errasti Ubera no será, en la próxima temporada, entrenador de nuestro primer equipo masculino. En estos nueve años, Iñaki ha trabajado como remero y como entrenador, y ha obtenido excelentes resultados. Hay que mencionar que ha logrado, en estas nueve temporadas, la permanencia en la Liga Eusko Label, emocionantes clasificaciones para la Bandera de La Concha, la primera bandera ganada, en Zierbena, en la máxima categoría, y, cómo no, la bandera que ganamos en casa, en Ondarroa, en 2022”.

“Más allá de los resultados”, prosigue el comunicado, “Iñaki ha llevado a cabo un excelente trabajo en lo que respecta a la evolución de los jóvenes de la cantera”, destaca el club.

“Solo tenemos palabras de agradecimiento, y os deseamos, a ti y a los tuyos, la mejor de las suertes, en esta nueva etapa. Siempre serás parte de Ondarroa, eskerrik asko, Iñaki!”, concluye el texto.