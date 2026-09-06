Orio toma ventaja, pero todo se decidirá el próximo domingo

No hay nada decidido. Orio ha sido la embarcación más rápida en la primera jornada de la Bandera de La Concha, pero solo toma una ventaja de tres segundos con respecto a Donostiarra en la pelea por la victoria final. Los aguiluchos han tenido que dar su mejor versión ante una Torrekua II que ha apretado mucho a la San Nikolas en la primera tanda.

La tanda de honor del próximo domingo la completarán Zierbena y Hondarribia, primero y segundo del segundo turno, que intentarán recuperar una desventaja de 11 y 23 segundos, respectivamente. Los verdes aprovechan una sanción de tres segundos impuesta a Bermeo para estar con los mejores.

En la primera tanda Orio ha salido a por todas. Antes de salir de la bahía y pasar la isla, los amarillos ya han tomado una ventaja de tres segundos sobre el resto de las embarcaciones. Mediado el primer largo, Donostiarra, que no remó el miércoles en la clasificatoria y llegaba más fresco, ha recortado diferencias e incluso ha tomado la cabeza de la regata. Sin embargo, la San Nikolas ha aguantado bien el golpe de los locales y en la ciaboga ha podido recuperar lo perdido.

Al salir del giro, la diferencia ha aumentado a seis segundos en favor de los campeones de la Eusko Label Liga. Pero la Torrekua II no estaba dispuesta a renunciar a sus opciones. Gorka Aranberri ha intentado ganar terreno metiéndose en la calle de una Donostiarra que ha sabido defenderse bien. En el tramo final los de Arkaitz Diaz ha apretado hasta ponerse a un segundo, aprovechando que Orio ha tenido que cambiar su dirección por orden de los jueces, aunque en línea de meta han entrado a tres por detrás. Getaria y Ondarroa, las otras dos embarcaciones de la tanda, pronto se han descolgado.