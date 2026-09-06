Orio toma ventaja, pero todo se decidirá el próximo domingo
La San Nikolas gana la primera tanda y consigue una renta de tres segundos sobre Donostiarra, que no le ha puesto las cosas nada fáciles en la regata. Zierbena ha ganado el segundo turno y completará la tanda de honor junto a Hondarribia en la segunda jornada de la Bandera de La Concha. Bermeo, con una sanción de tres segundos, finaliza en quinto lugar.
No hay nada decidido. Orio ha sido la embarcación más rápida en la primera jornada de la Bandera de La Concha, pero solo toma una ventaja de tres segundos con respecto a Donostiarra en la pelea por la victoria final. Los aguiluchos han tenido que dar su mejor versión ante una Torrekua II que ha apretado mucho a la San Nikolas en la primera tanda.
La tanda de honor del próximo domingo la completarán Zierbena y Hondarribia, primero y segundo del segundo turno, que intentarán recuperar una desventaja de 11 y 23 segundos, respectivamente. Los verdes aprovechan una sanción de tres segundos impuesta a Bermeo para estar con los mejores.
En la primera tanda Orio ha salido a por todas. Antes de salir de la bahía y pasar la isla, los amarillos ya han tomado una ventaja de tres segundos sobre el resto de las embarcaciones. Mediado el primer largo, Donostiarra, que no remó el miércoles en la clasificatoria y llegaba más fresco, ha recortado diferencias e incluso ha tomado la cabeza de la regata. Sin embargo, la San Nikolas ha aguantado bien el golpe de los locales y en la ciaboga ha podido recuperar lo perdido.
Al salir del giro, la diferencia ha aumentado a seis segundos en favor de los campeones de la Eusko Label Liga. Pero la Torrekua II no estaba dispuesta a renunciar a sus opciones. Gorka Aranberri ha intentado ganar terreno metiéndose en la calle de una Donostiarra que ha sabido defenderse bien. En el tramo final los de Arkaitz Diaz ha apretado hasta ponerse a un segundo, aprovechando que Orio ha tenido que cambiar su dirección por orden de los jueces, aunque en línea de meta han entrado a tres por detrás. Getaria y Ondarroa, las otras dos embarcaciones de la tanda, pronto se han descolgado.
Clasificación de la primera jornada de la Bandera de La Concha.
En el segundo turno, por su parte, Hondarribia es quien ha empezado con fuerza. Antes de pasar el Aquarium, gozaba de una ventaja de dos segundos con respecto a Zierbena y Bermeo. Con el avance de la regata, eso sí, los galipos han logrado recortar y antes de la ciaboga ya estaban en cabeza, con la Ama Guadalupekoa y la Bou Bizkaia pujando por el segundo puesto.
A partir de ahí, Zierbena ha metido una marcha más y en el largo de vuelta han ido aumentando distancias con las demás traineras hasta entra en meta con una ventaja de 10 segundos. La pelea entre Hondarribia y Bermeo ha sido muy emocionante, sobre todo porque tenían en juego el estar en la tanda de honor del próximo domingo. Finalmente, han sido los de Asier Zurinaga quienes han llegado segundos tras apretar duro los dientes. Hondarribia ha sido tercero, con Lekittarra en el cuarto puesto y lejos durante todo el recorrido.
Eso sí, Bermeo ha completado una maniobra extraña antes de cruzar la meta y ha terminado chocando con Hondarribia, lo que ha provocado que la Bou Bizkaia recibiera una sanción de tres segundos. De este modo, Hondarribia adelanta en la general a los bizkaitarras y será la que reme en la tanda de honor junto con Orio, Donostiarra y Zierbena el próximo domingo. En la primera tanda estarán los de Asier Zurinaga, Lekittarra, Getaria y Ondarroa.
Clasificación de la 1ª jornada:
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Donostiarra ha logrado el segundo puesto en la primera jornada de la Bandera de La Concha de 2026, por detrás de Orio, pero a solo tres segundos de los aguiluchos. De esta forma, Donostiarra pugnará con Orio por la victoria, el próximo domingo.
El largo de vuelta de Orio, en la primera jornada de la Bandera de La Concha, desde dentro de la trainera
Orio ha sido la más rápida en la primera jornada de la Bandera de La Concha de 2026, en la que ha conseguido una renta de tres segundos sobre Donostiarra. Zierbena y Hondarribia completarán la tanda de honor, el domingo que viene, con Bermeo, Lekittarra, Getaria y Ondarroa en la primera tanda.
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Arraun Lagunak ha ganado la primera jornada de la Bandera de La Concha de 2026, y ha obtenido una ventaja de nueve segundos sobre Tolosaldea, que ha sido segunda. San Juan y Astillero también estarán en la tanda de honor, e Hibaika, Donostiarra, Zarautz y Orio remarán en la primera tanda del próximo domingo.
Sancionan a Bermeo por embestir la embarcación de Hondarribia tras cruzar la meta
En la segunda tanda de la primera jornada de la Bandera de La Concha, Bermeo se ha clasificado en segundo lugar tras mantener una dura pugna con Hondarribia. Sin embargo, la Bou Bizkaia ha realizado una maniobra extraña en el tramo final y, una vez en meta, ha chocado con la Ama Guadalupekoa, por lo que los jueces le han impuesto una penalización de 3 segundos.
Los avisos del árbitro a Orio, tras invadir la calle de la Donostiarra en los últimos metros
Polémica en la apretada pugna que han mantenido Orio y Donostiarra. la embarcación de Gorka Aranberri ha invadido la calle de los de Arkaitz Díaz obstaculizando el avance de la Torrekua II, lo que ha llevado al árbitro a sacar la bandera blanca de aviso a los oriotarras, y después, la azul.
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Orio ha dado un paso para adjudicarse la 131 Bandera de La Concha, tras vencer en la primera jornada pero sin nada definitivo porque la Donostiarra ha mantenido un precioso pulso y se ha quedado a 3 segundos de los campeones, con Zierbena a 11 segundos, también dentro de la pugna que se resolverá el próximo domingo.
Arraun Lagunak no falla, y deja encarrilada la Bandera de La Concha
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Así han quedado las calles de la 1ª jornada de la Bandera de La Concha 2026
La regata femenina comenzará a las 11:00 horas, mientras que la masculina lo hará una hora más tarde, a las 12:00 horas.
REMO EN DIRECTO: 1ª jornada de la Bandera de La Concha
Sigue en directo la primera jornada de la Bandera de La Concha 2026, a partir de las 10:40 horas, desde San Sebastián.