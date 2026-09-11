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La retransmisión de EITB de la Bandera de La Concha será el escenario de validación de uno de los casos del proyecto europeo ENACT

Quienes se acerquen este domingo al stand de Alderdi Eder podrán disfrutar de uno de los grandes acontecimientos deportivos de Euskadi a través de una experiencia digital interactiva, inmersiva y adaptada en tiempo real.

EITBren Kontxako Banderaren emanaldia izango da ENACT proiektu europarraren erabilera-kasuetako bat baliozkotzeko agertokia
Proyecto ENACT. Imagen: EiTB.
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Última actualización

La retransmisión de la segunda jornada de la Bandera de La Concha permitirá demostrar cómo distintas tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, la nube o el edge computing trabajan de forma conjunta para garantizar un servicio estable y de calidad en eventos que concentran una gran audiencia.


El Departamento de Explotación y Tecnología de EITB trabaja en colaboración con OSOIGO, Arctur, la asociación Innovalia y CERTH en esta experiencia, que combinará la retransmisión multimedia del evento (para ordenadores) en baja latencia o sin retardo; la participación e interacción de los usuarios; un entorno 3D de la regata sincronizado con el desarrollo del evento, y la gestión inteligente de los recursos tecnológicos.

 

El objetivo del piloto es comprobar la capacidad de la plataforma para adaptar los recursos y su distribución a las condiciones reales de uso, manteniendo el rendimiento y la continuidad del servicio. Esta actividad, como parte de ENACT, es un proyecto financiado por el programa Horizon Europe de la Unión Europea. 

Bandera de La Concha

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