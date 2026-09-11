La retransmisión de la segunda jornada de la Bandera de La Concha permitirá demostrar cómo distintas tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, la nube o el edge computing trabajan de forma conjunta para garantizar un servicio estable y de calidad en eventos que concentran una gran audiencia.



El Departamento de Explotación y Tecnología de EITB trabaja en colaboración con OSOIGO, Arctur, la asociación Innovalia y CERTH en esta experiencia, que combinará la retransmisión multimedia del evento (para ordenadores) en baja latencia o sin retardo; la participación e interacción de los usuarios; un entorno 3D de la regata sincronizado con el desarrollo del evento, y la gestión inteligente de los recursos tecnológicos.

El objetivo del piloto es comprobar la capacidad de la plataforma para adaptar los recursos y su distribución a las condiciones reales de uso, manteniendo el rendimiento y la continuidad del servicio. Esta actividad, como parte de ENACT, es un proyecto financiado por el programa Horizon Europe de la Unión Europea.