"KONTXA HONDOTIK"
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“Kontxa Hondotik”: ¿Cómo actúa el viento en la Concha?

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Bandera de La Concha Kontxa Hondotik: ¿cómo actúa el viento en La Concha?
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: “Kontxa Hondotik”: nola eragiten du haizeak Kontxan?
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En la época del año en la que se disputa la Bandera de La Concha pueden soplar tres tipos de vientos en nuestras costas: el viento sur, el del noreste y el del noroeste. Atentos a las explicaciones que ofrece Ibon Gaztañazpi sobre ellos, ya que cada uno puede condicionar de forma diferente la actuación de las traineras en la Bandera de La Concha.

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18:00 - 20:00
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Hace  min.

“Kontxa Hondotik”: viaje al pasado. ¿Cómo comenzó la historia de la Bandera de La Concha, en 1879?

El periodista de EITB Ibon Gaztañazpi nos muestra cómo era el puerto de San Sebastián hace 147 años, cuando se disputó la Bandera de La Concha por primera vez. Es el primero de una serie de reportajes especiales que EITB va a emitir durante esta semana, en los días previos a que la edición de 2026 de la Bandera de La Concha va a quedar decidida. NOTA: Vídeo generado mediante Inteligencia Artificial

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