“Kontxa Hondotik”: ¿Cómo actúa el viento en la Concha?

En la época del año en la que se disputa la Bandera de La Concha pueden soplar tres tipos de vientos en nuestras costas: el viento sur, el del noreste y el del noroeste. Atentos a las explicaciones que ofrece Ibon Gaztañazpi sobre ellos, ya que cada uno puede condicionar de forma diferente la actuación de las traineras en la Bandera de La Concha.