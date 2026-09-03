Regata clasificatoria femenina
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Así han celebrado las remeras y la afición de Zarautz su clasificación para la Bandera de La Concha

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Zarautz ospakizunak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Honela ospatu dute Zarauzko arraunlariek eta zaleek Kontxako Banderan izango direla
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En la regata clasificatoria de este jueves, la Enbata ha obtenido la séptima posición, y, de esta manera, estará en La Concha. Concluida la regata, las remeras y la afición de Zarautz lo han festejado con gran emoción.

Mujeres deportistas Remo Bandera de La Concha

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