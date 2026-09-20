EITB Media y la ACT renuevan su alianza para los próximos cinco años

La Asociación de Clubes de Traineras (ACT) y EITB han firmado este domingo la renovación de su acuerdo de colaboración para las próximas cinco temporadas, comenzando en 2027. El acto ha tenido lugar en el Hotel Puente Colgante de Portugalete, en los prolegómenos de la jornada final de la temporada.

El acuerdo ha sido rubricado por Borja Rodrigo, presidente de la ACT, junto a Joseba Urkiola, subdirector de EITB Media, y Amane Ibáñez, directora de Deportes de EITB Media. Mediante esta firma, el grupo audiovisual público se hace con los derechos de imagen de ambas competiciones organizadas por la asociación: la Eusko Label Liga y la Euskotren Liga.

Con este nuevo convenio, EITB reafirma su compromiso con el remo y consolida su posición como la gran ventana de difusión de las regatas, garantizando la retransmisión y el seguimiento de las pruebas a través de ETB1, Euskadi Irratia, Radio Euskadi, ETB ON y kirolakeitb.eus.