REMO EN DIRECTO: Regatas de las ligas Euskotren y Eusko Label, desde Getaria
Emisión en directo de la Ikurriña de Getaria de las ligas Euskotren y Eusko Label.
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Últimos metros de Orio en la Ikurriña de Getaria
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la Ikurriña de Getaria de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.
Calendario de la Liga Euskotren 2026
El Campeonato femenino arrancará el 28 de junio con la Bandera Canal de Isabel II, y acabará el 23 de agosto, en Zarautz.
Jon Urresti: “Nos hemos quitado la espina del año pasado con las ikurriñas de Pasaia y Getaria”
Orio ha sumado su duodécima victoria en Getaria. En palabras del remero Jon Urresti, han hecho “cuatro largos muy buenos”, lo que les ha servido para “quitarse la espina del año pasado” y redondear el fin de semana.
Orio abre un abismo en Getaria
La embarcación 'San Nikolas' ha aventajado en 16 segundos a Zierbena, segunda en la tanda, mientras que Hondarribia ha logrado la segunda plaza de la clasificación, a 8 segundos del ganador.
Últimos metros de Arraun Lagunak en la regata de Getaria
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Arraun Lagunak en la regata de Getaria de la Liga Euskotren, vista desde la cámara interior de la embarcación.
Arraun Lagunak celebra su título con una nueva victoria
Las remeras de Lugañene han demostrado una superioridad absoluta en Getaria, celebrando así su título. Astillero ha conseguido el segundo lugar y Orio, el tercero.
Jule Arkotxa: “Todo nos está saliendo redondo"
Hemos estado con la remera de Arraun Lagunak Jule Arkotxa tras ganar la Ikurriña de Getaria. Reconoce que la temporada les está saliendo "redonda" y destaca que hay mucho trabajo por detrás para conseguirlo.
Ugaitz Astigarraga: “Le hemos dado muy buena inercia con un par de olas y hemos hecho un buen final”
Orio ha ganado la undécima bandera de la Liga Eusko Label en Pasai Donibane. Ugaitz Astigarraga ha ganado primero con el equipo debido, según ha dicho, a la "inercia" que les han dado "un par de olas".
Últimos metros de Orio en la Ikurriña de Pasaia
Vuelve a ver cómo han sido los últimos metros de Orio en la Ikurriña de Pasaia de la Liga Eusko Label visto desde dentro de la embarcación.