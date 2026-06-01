Ezkurra II: “Sabíamos que el tanto estaba en los cuadros delanteros y que no había que arriesgarse mucho”
Josetxo Ezkurra y Xabier Azpiroz se han impuesto en dos sets a Paulo Aiestaran y Aritz Juanenea. En el primero han firmado un 6-15 y el segundo ha terminado con un 8-15, Azpiroz ha sacado y Aiestaran VII ha fallado al responder.
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Ezkurra-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea superan con facilidad a sus rivales en la cuarta jornada
En el primer choque, la pareja navarra ha ganado en dos sets (6-15 y 8-15) a Aiestaran VII y Juanenea. El debutante Aiestaran ha sustituido a Goikoetxea. En el segundo partido, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han hecho lo propio con Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). Un pelotazo en la cara ha mediatizado la actuación del delantero de Aizarnazabal.
Endika Barrenetxea: “Hemos encontrado pelotas de nuestro gusto; hemos acertado en casi todo hoy”
La pareja formada por Aldabe y Barrenetxea IV se ha impuesto en dos sets a Segurola-Larrañaga. Al comienzo del partido Larrañaga le ha dado un pelotazo a Segurola y Endika cree que eso ha condicionado el partido.
Segurola recibe un pelotazo directo de Larrañaga
En el cuarto tanto del partido entre Aldabe-Barrenetxea IV vs. Segurola-Larrañaga, Larrañaga le ha propinado un pelotazo en la mejilla a Segurola. El golpe le ha causado una pequeña herida al delantero, que ha seguido jugando tras salir del vestuario.
Los tres mejores tantos de la 3ª jornada del torneo “Erremontari”
Beñat Segurola, Imanol Ansa y Endika Barrenetxea son los protagonistas de los mejores tantos de la segunda jornada de Erremontari-Sagardoaren txapelketa. ¡No te lo pierdas!
Ezkurra II-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea IV se llevan el botín de la victoria en la tercera jornada
Ezkurra y Azpiroz se han impuesto a Segurola y Larrañaga en tres sets (14-15, 15-2 y 5-8), en un choque con muchas alternativas. Por su parte, Aldabe y Barrenetxea han remontado y ganado a Ansa II y Zubiri también en tres sets (15-6, -7-15 y 5-8).
Aldabe: “Ansa y Zubiri se han cansado antes que nosotros, eso ha sido lo que ha marcado la diferencia”
Aldabe y Barrenetxea IV se han impuesto a Ansa II y Zubiri. Han conseguido la victoria en tres juegos: 15-6, 7-15 y 5-8. No os perdáis el último tanto del partido y las declaraciones de los azules.
Ezkurra II: “Nos ha faltado un punto de tensión”
La pareja formada por Ezkurra II-Azpiroz se ha llevado la victoria ante Segurola-Larrañaga, en tres sets (14-15,15-2 y 5-8). La victoria la han conseguido gracias al error cometido por Larrañaga, aquí el tanto final y las palabras de los vencedores.
Los tres mejores tantos de la 2ª jornada del torneo “Erremontari”
Imanol Ansa, Josetxo Ezkurra y Xabier Azpiroz son los protagonistas de los mejores tantos de la segunda jornada de Erremontari-Sagardoaren txapelketa.
Azpiroz: “No hemos estado del todo cómodos, las pelotas eran bajas y eso ha hecho que el partido fuera duro”
Ezkurra II-Azpiroz se ha impuesto a Ansa II-Zubiri en dos juegos (12-15 y 12-15). Con esta victoria logran el liderato en la clasificación del torneo "Erremontari". No te pierdas el último tanto y las declaraciones de los ganadores.