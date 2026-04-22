Remonte
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Las finales del torneo Berria de remonte, este sábado, en EITB Media

Erremontea: Berria Txapelketa
18:00 - 20:00
Presentación del torneo Berria
Euskaraz irakurri: Berria erremonte txapelketako finalak, larunbat honetan, EITB Median
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Ezkurra-Goikoetxea y Arluziaga-Azpiroz han elegido este martes el material para la gran cita del sábado. 

Remonte

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X