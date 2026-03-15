CAMPEONATO DE PAREJAS
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Elordi, muy enfadado: "Siguiendo las reglas, Zabaleta y yo deberíamos estar en la final"

Aitor Elordi
18:00 - 20:00
Aitor Elordi. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Elordi, oso haserre: "Arauak jarraituta, Zabaleta eta ni egon beharko ginateke finalean"
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EITB

Última actualización

Aitor Elordi se ha mostrado muy molesto tras perder el pase a la final del Parejas ante Laso y Albisu. En los últimos tantos se ha producido un incidente polémico. Laso se ha ido al vestuario sin permiso y, siguiendo las reglas, el pelotari de Aspe afirma que debería ser sancionado.

Parejas Aspe Pelota Pelota a mano Aitor Elordi

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