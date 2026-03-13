CAMPEONATO DE PAREJAS

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Peña II-Salaverri II y Murua-Gabirondo jugarán la final de la Serie B del Parejas

Serie B
18:00 - 20:00
Bi bikote finalistak. Muntaia: EITB
Euskaraz irakurri: Peña II-Salaverri II eta Murua-Gabirondo bikoteek jokatuko dute Binakako Serie B-ko finala
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EITB

Última actualización

Peña II y Landa han ganado 10-22 a Darío y Loza. Así, estos últimos han quedado a la espera del segundo partido, pero Murua y Gabirondo han ganado 2-22 a Salaberria y Gaskue, logrando el segundo billete para la final.

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