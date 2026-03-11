Jokin Altuna no jugará el sábado en Tolosa, y será sustituido por Darío
Jokin Altuna no jugará el sábado en Tolosa, y será sustituido por Darío, en la tercera jornada de la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas de 2025-2026. Darío, así, acompañará a Ezkurdia, con Jaka e Iztueta como rivales, en un encuentro cuyo resultado no va a tener indicencia en el campeonato, ya que Altuna III y Ezkurdia están clasficados para la final, y Jaka e Iztueta no cuentan con opciones de jugarla.
Así, Darío se va a estrenar en este Campeonato de Parejas, en el Beotibar. EITB, a través de ETB1 y de kirolakeitb.eus, va a emitir en directo el festival.
La mano de Jon Ander Albisu mejora y jugará la semifinal del domingo
Se ha realizado la selección de material para la semifinal del domingo, en el Adarraga, en Logroño. La mano derecha de Albisu ha sido el gran tema de conversación. El de Ataun ha reconocido que "las sensaciones son buenas, me ha mejorado", pero que "será difícil llegar al 100%".
Altuna no sabe si jugará el fin de semana contra Jaka-Iztueta
Altuna III-Ezkurdia y Jaka-Iztueta han seleccionado este martes el material para el partido de semifinales del Campeonato de Parejas que disputarán este fin de semana en el frontón Beotibar de Tolosa. Jokin Altuna ha reconocido que no sabe si jugará el partido debido a las molestias que tiene en la mano.
Altuna y Ezkurdia consideran una "falta de respeto" no poder entrenar en el Navarra Arena
Con motivo del concierto de Laura Pausini Altuna-Ezkurdia y la segunda pareja clasificada, no podrán entrenar en el Navarra Arena antes de la final. Esta es la opinión de los finalistas sobre el tema.
Altuna-Ezkurdia, primera pareja finalista
La pareja formada por Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia será la primera finalista del Campeonato de Parejas tras derrotar este fin de semana a Unai Laso y Jon Ander Albisu.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato de Parejas 2025-2026
Habrá una primera liga de catorce jornadas. Posteriormente, se jugará un play-off entre las parejas clasificadas del tercer y al sexto lugar, una liguilla de semifinales, y la gran final, el 29 de marzo.
¡Altuna y Ezkurdia, a la final del Parejas!
Altuna y Ezkurdia han derrotado a Laso y Albisu en la segunda jornada de la liguilla de semifinales (22-15). Con esta victoria, la pareja de Aspe se ha clasificado para la final.
Elordi y Zabaleta suman una importante victoria ante Jaka e Iztueta (11-22)
Elordi y Zabaleta han derrotado por 11-22 a Jaka e Iztueta en la segunda jornada de la liguilla de semifinales. Con esta victoria, los de Aspe suman una importante victoria en la lucha por llegar a la final, mientras que la pareja de Baiko se queda sin apenas opciones tras perder los dos partidos.
Los ganadores de la primera jornada se medirán el domingo
El domingo, 8 de marzo, Altuna y Ezkurdia se enfrentarán a Laso y Albisu en la segunda jornada de semifinales del Campeonato de Parejas en Vitoria-Gasteiz, partido para el que ya han elegido material.
Elordi-Zabaleta y Jaka-Iztueta apartan el material de cara al duelo de la segunda jornada de semifinales
El sábado se verán las caras en el frontón Atano III de Donostia-San Sebastián estas dos parejas perdedoras de la jornada inaugural. Jaka e Iztueta sucumbieron ante la mejor pareja de la presente edición, Laso-Albisu. Mientras, Elordi y Zabaleta cayeron contra Altuna y Ezkurdia.