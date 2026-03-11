Jokin Altuna no jugará el sábado en Tolosa, y será sustituido por Darío, en la tercera jornada de la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas de 2025-2026. Darío, así, acompañará a Ezkurdia, con Jaka e Iztueta como rivales, en un encuentro cuyo resultado no va a tener indicencia en el campeonato, ya que Altuna III y Ezkurdia están clasficados para la final, y Jaka e Iztueta no cuentan con opciones de jugarla.

Así, Darío se va a estrenar en este Campeonato de Parejas, en el Beotibar. EITB, a través de ETB1 y de kirolakeitb.eus, va a emitir en directo el festival.