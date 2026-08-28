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Laso e Iztueta se proclaman campeones de la Aste Nagusia de Bilbao

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Laso eta Iztueta
18:00 - 20:00
Laso e Iztueta con la copa. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Laso eta Iztueta dira Bilboko Aste Nagusiko txapeldunak
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Última actualización

Laso e Iztueta se han proclamado campeones del torneo de la Aste Nagusia de Bilbao 2026 tras derrotar en la final a Elordi y Zabaleta por 11-22 Desde el principio han mandado en el marcador y, aunque los rojos han conseguido acercarse, los azules han dominado los tantos finales.

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Ezkurdia y Zabaleta se meten en la final del Torneo Ciudad de San Sebastián tras un duro, parejo y emocionante choque (22-21)

La pareja navarra doblegó el miércoles al binomio guipuzcoano, formado por Jokin Altuna y Beñat Rezusta, en semifinales. De esta manera, se medián a Joseba Ezkurdia y José Javier Zabaleta se medirán en la final este viernes a Unai Laso y Martxel Iztueta. Las dos finales, Seriea A y B, serán emitidas, en directo, por EITB, y un festival dará comienzo a las 21:00 horas.
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