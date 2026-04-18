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Peña, muy enfadado: “Hay jueces que no merecen estar donde están"

Baiko
18:00 - 20:00
Jon Ander Peña. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Peña oso haserre: "Epaile batzuk ez dute merezi dauden tokian egotea"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Declaraciones de Joan Ander Peña tras perder ante Javi Zabala (17-22). Durante el partido, los jueces le han señalado dos "atxikis": uno en el 10-9 y otro en el 17-13.

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