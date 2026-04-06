Resumen octavos de final
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El Campeonato Manomanista ya mira a los cuartos de final

Octavos de final del Manomanista
18:00 - 20:00
Este fin de semana arrancan los cuartos de final del Manomanista
Euskaraz irakurri: Buruz Buruko Txapelketa final-laurdenetara begira dago
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KIROLAK EITB

Última actualización

Erik Jaka ha sido uno de los protagonistas de la última jornada del Campeonato Manomanista este fin de semana, después de lograr pasar de ronda tras remontar contra Ezkurdia al final del partido. 

Pelota a mano Manomanista

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