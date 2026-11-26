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Gaminde, Aldai, Ibarrola y Zabaleta, en busca de la final del Cuatro y Medio
El domingo en Zeanuri se jugarán las semifinales del Cuatro y Medio del Emakume Master Cup con Enara Gaminde y Amaia Aldai por una parte, y Aizane Ibarrola y Goiuri Zabaleta por la otra, en busca de la final. Las dos semifinales se podrán seguir, en directo, a partir de las 12:00 horas en ETB1 y kirolakeitb.eus.
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