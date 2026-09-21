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Ya está en marcha el campeonato Hiru Hiriburuak de 2026, con el regreso a las canchas de Leire Garai

Vitoria-Gasteiz ha acogido, este domingo, la primera jornada, con un maratón de pelota, en el que se han jugado, en el complejo Beti Jai, en Mendizorrotza, en cinco frontones, 44 partidos de tres categorías diferentes, con 80 pelotaris como protagonistas; una de ellas ha sido Leire Garai, que, tras dos años y medio, ha podido volver a la cancha.
Hiru Hiriburuak
El Hiru Hiriburuak ha comenzado con una gran jornada, en Vitoria-Gasteiz. Foto: Emakume Master Cup.
Euskaraz irakurri: Abian da 2026ko Hiru Hiriburuak txapelketa; Leire Garai, berriro kantxetan
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El campeonato Hiru Hiriburuak de 2026 ha comenzado este domingo en Vitoria-Gasteiz. La primera jornada se ha disputado en un maratón de pelota, en el que se han jugado, en el complejo Beti Jai, en cinco frontones, 44 partidos de tres categorías diferentes, con 80 pelotaris como protagonistas; una de ellas ha sido Leire Garai, que, tras dos años y medio, ha podido volver a la cancha.

Cinco jueces han tomado parte en esta primera jornada de un campeonato que, como es habitual, ha vuelto a ser de inscripción totalmente abierta; así, todas las pelotaris que así lo hayan querido han podido participar.

En lo que respecta a la competición en sí, estos son los partidos que van a tener lugar el próximo 4 de octubre, en el Atano III, en San Sebastián, en las semifinales: en la categoría de jóvenes, Ainere Aspiazu e Intza Agirre jugarán ante Laiene Sandia y Elene Goikoetxea, y la pareja formada por Intza Labaka e Izaro Aizpurua se enfrentará a la que completan Eider Pérez y Malen González; en la categoría de promesas, los partidos serán Intza Arruti-Dunixe Alberto contra Martínez I-Martínez II y Lur Egizabal-June Berasaluze frente a Arhane Rey-Nahia Sorondo; en la categoría élite, Ibarrola y Ozaeta jugarán ante Benito y Aldai, y Sagardui y Bergara lo harán ante Etxegarai y Capellán.

En su partido de regreso, Leire Garai, junto a Itxaso Erasun, ha tenido como rivales a Ibarrola y Ozaeta, que han ganado por 22-20. 

Mujeres deportistas Pelota Pelota a mano Leire Garai Itxaso Erasun Emakume Master Cup

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