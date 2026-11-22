Amaia Aldai, Enara Gaminde, Aizane Ibarrola y Goiuri Zabaleta se disputarán las dos plazas para la final. Aldai se ha impuesto por 22 a 11 a Arrate Bergara. Gaminde lo ha hecho por 22 a 14 ante Laia Salsamendi. Ibarrola ha vencido por la mínima 22 a 21 a Olatz Arrizabalaga, y Goiuri Zabaleta se ha clasificado tras vencer a Madalen Etxegarai por 22 a 8.