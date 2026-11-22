¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Aldai, Gaminde, Ibarrola y Zabaleta sellan su pase a semifinales
Euskaraz irakurri: Aldai, Gaminde, Ibarrola eta Zabaleta, finalerdietan
Amaia Aldai, Enara Gaminde, Aizane Ibarrola y Goiuri Zabaleta se disputarán las dos plazas para la final. Aldai se ha impuesto por 22 a 11 a Arrate Bergara. Gaminde lo ha hecho por 22 a 14 ante Laia Salsamendi. Ibarrola ha vencido por la mínima 22 a 21 a Olatz Arrizabalaga, y Goiuri Zabaleta se ha clasificado tras vencer a Madalen Etxegarai por 22 a 8.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El Cuatro y Medio de la Emakume Master Cup comienza este domingo en Basauri con 24 pelotaris en busca de la txapela
EN DIRECTO
Hace min.
Ibarrola y Ozaeta conquistan el Torneo Hiru Hiriburuak
EN DIRECTO
Hace min.
Sagardui-Bergara e Ibarrola-Ozaeta, en la final del torneo Hiru Hiriburuak
EN DIRECTO
Hace min.
Amaia Aldai e Itxaso Erasun, vencedoras de la final del Master Laboral Kutxa de verano (22-10)
EN DIRECTO
Hace min.
Presentada la final del Masters Laboral Kutxa de verano, Aldai-Erasun vs. Etxegarai-Bergara, en Sopela
EN DIRECTO
Hace min.
Ya está en marcha el campeonato Hiru Hiriburuak de 2026, con el regreso a las canchas de Leire Garai
EN DIRECTO
Hace min.
Nueve parejas en la quinta edición del torneo Hiru Hiriburuak con Aldai de zaguera y la reaparición de Garai
EN DIRECTO
Hace min.
Gouri Zabaleta: “Todo ha salido muy bien, los días como estos son muy especiales para nosotras”
EN DIRECTO
Hace min.
Goiuri Zabaleta, campeona del torneo Kale Pilota que se ha jugado en Zarautz
Cargar más