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Presentan una nueva edición del circuito Summer League con novedades

Summer-League-Donibane-Lohitzune-aurkezpena
18:00 - 20:00
Presentación del circuito Summer League en San Juan de Luz (Lapurdi). Imagen: EITB
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KIROLAK EITB

Última actualización

La temporada estival comenzará el 2 de julio en el frontón de San Juan de Luz (Lapurdi) y acabará el 4 de septiembre en Pau. Biarritz también será sede de parte de este torneo. Los cuatro mejores puntistas disputarán en EE. UU. otro campeonato cuyo formato está todavía por definir.

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Bixente-Oyhenard y Erika-Laura, campeones del Grand Slam de Donostia

Bixente y Oyhenard se han convertido en los campeones del Grand Slam de Donostia. Argoitia se ha lesionado la rodilla en el segundo set con 13-13 en el marcador y no ha podido acabar la final junto a Txanika en el frontón Karmelo Balda. El primer set lo habían ganado 4-15 Bixente y Oyhenard. En la modalidad femenina, Erika y Laura han ganado la final en dos sets (7-15 y 4-15) ante Lur y Alize.

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