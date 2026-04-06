Imanol López se despedirá de la cesta punta el día de San Telmo, en la final del Zumaia Jai Alai Master Series
En la segunda semifinal, que se ha jugado este lunes, Erkiaga y López han eliminado a Johan e Ibarluzea, en dos sets, por 15-9 y 15-11; en el campeonato femenino, Elaia y Frida han superado también en dos sets, por 15-14 y 15-12, a Helena y Oaia.
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Este miércoles se ha presentado la quinta edición del All Star de Donibane Lohizune. El masculino comenzará el 9 de abril. y el femenino lo hará el 21. Las finales se celebrarán el día 28 y se podrán seguir en Euskal Telebista.
Olharan-Lekerika e Ihart-Maialen, a la final del Master Series de Zumaia
Con un gran ambiente en las gradas se disputaron ayer las semifinales del Master Series de Zumaia y las parejas Ihart-Maialen y Olharan-Lekerika han sido las vencedoras en dos juegos. Olharan y Lekerika se impusieron por 13-15 y 11-15 a Urreisti y Uranga, mientras que Ihart y Maialen se impusieron por 15-13 y 15-5 a Sorozabal y Eneritz.
12 puntistas, en el Campeonato individual de cesta punta Laboral Kutxa 2026
La competición se llevará a cabo del 3 al 12 de abril en el frontón Mendibarren de Berriatua.
Imanol López, el mejor zaguero del último cuarto de siglo, colgará la cesta en su pueblo, Zumaia
Se retirará bien el 6 de abril o en caso de que pase a la final, el día de San Telmo, festivo en la localidad guipuzcoana. López jugará el Master Series de Zumaia acompañado por el mejor delantero de la actualidad, Aritz Erkiaga.
Erkiaga y Atain, campeones del Ezkurdi Jai Alai Master Series
En la final, que se ha disputado este lunes, han ganado a Urreisti y Lekerika, en tres sets, por 15-11, 12-15 y 5-1.
Lur-Oaia arrollan y Johan-López conquistan el título en el Araba Master Series
Lur y Oaia se han proclamado campeonas del Araba Euskaraz Master Series tras imponerse con claridad a Maite y Frida en dos sets (15-3 y 15-10). En la final masculina, Johan y López se han llevado el título en un duelo mucho más igualado ante Erkiaga y Zabala (13-15 y 13-15).
Disfruta del documental "Miami Biscayne Cup"
El lunes, 2 de marzo, a partir de las 22:15, disfruta del documental sobre la segunda edición del campeonato de cesta punta jugado en Dania (Miami), de la mano de los principales protagonistas.
Gorka Sorozabal: "Funcionamos como hermanos, como equipo"
Declaraciones de Johan Sorozabal, Gorka Sorozabal, Aritz Erkiaga e Imanol López tras la final de la Biscayne Cup en la que los hermanos Sorozabal se han llevado la txapela.
Resumen de la final de la Biscayne Cup entre los hermanos Sorozabal y Erkiaga-López
Johan y Gorka Sorozabal han ganado la Biscayne Cup tras perder el primer set ante Erkiaga-López (15-6), remontar el segundo (8-15) y romper el empate en el tercero (3-5).