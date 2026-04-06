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Imanol López se despedirá de la cesta punta el día de San Telmo, en la final del Zumaia Jai Alai Master Series

Imanol Lopez Zumaia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Imanol Lopezek San Telmo egunean esango dio agur zesta-puntari, Zumaia Jai Alai Master Serieseko finalean
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KIROLAK EITB

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En la segunda semifinal, que se ha jugado este lunes, Erkiaga y López han eliminado a Johan e Ibarluzea, en dos sets, por 15-9 y 15-11; en el campeonato femenino, Elaia y Frida han superado también en dos sets, por 15-14 y 15-12, a Helena y Oaia.

Cesta punta Imanol López Aritz Erkiaga Johan Sorozabal Ion Ibarluzea Jai Alai League

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