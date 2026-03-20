ARABA MASTER SERIES

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Otaño, Lejardi, Johan y López, campeones del Araba Master Series!

Zesta
18:00 - 20:00

Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Otaño, Lejardi, Johan eta Lopez, Araba Master Serieseko txapeldunak!
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EITB

Última actualización

Hoy se han disputado las finales del Araba Master Series: en féminas, Lur y Oaia han derrotado en dos sets a Maite y Frida (15-3, 15-10), mientras que en hombres, Johan y López se han impuesto a Erkiaga y Zabala (13-15, 13-15).

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