Disfruta del documental "Miami Biscayne Cup"

Zesta Punta Jai Alai Biscayne Cup
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ikusi "Miami Biscayne Cup" dokumentala
EITB

El lunes, 2 de marzo, a partir de las 22:15., disfruta del documental sobre la segunda edición del campeonato de cesta punta jugado en Dania (Miami), de la mano de los principales protagonistas.
Jai Alai League Biscayne Cup Cesta punta

