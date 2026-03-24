EUSKOTREN WINTER SERIES
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Arai Lejardi y Erika Mugartegi, protagonistas de los mejores tantos de la final

18:00 - 20:00
Arai Lejardi y Frida Watkins, en la final. Imagen: ERAMAN!
Euskaraz irakurri: Arai Lejardik eta Erika Mugartegik egin zituzten finaleko tantorik onenak
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