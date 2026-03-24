Arai Lejardi y Erika Mugartegi, protagonistas de los mejores tantos de la final
Los tantos de la zaguera Arai Lejardi y la delantera Erika Mugartegi fueron los tantos más espectaculares de la final del Euskotren Winter Series. Arai lo hizo con bi pareta Erika, en cambio, dos rebotes.
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Erika y Frida, campeonas tras derrotar en tres juegos a Helena y Arai en la final
La delantera markinarra y la zaguera zumaiarra han ganado a las campeonas del año pasado por 15-8, 4-15 y 5-2. Erika ha jugado tres de los cuatro Winter disputados hasta la fecha y ha ganado los tres. Para Frida, sin embargo, es la primera txapela en el torneo.
Erika Mugartegi: “Llegamos al tercer juego tras perder el segundo; bastante mal la verdad, pero empezamos de cero"
Erika Mugartegi y Frida Watkins han derrotado en tres juegos (15-8, 4-15 y 5-2) a las campeonas del año pasado, Helena Barrenetxea y Arai Lejardi, en la final del Euskotren Winter Series disputada en el frontón Ezkurdi de Durango.
Erika logra su tercera txapela del Winter, y Frida la primera
Erika Mugartegi y Frida Watkins han derrotado en tres juegos (15-8, 4-15 y 5-2) a las campeonas del año pasado, Helena Barrenetxea y Arai Lejardi, en la final del Euskotren Winter Series disputada en el frontón Ezkurdi de Durango. Además, Erika ha sido nombrada mejor puntista del torneo.
Las actuales campeonas Helena y Arai disputarán otra final tras derrotar en dos sets a la pareja Ihart-Maia
En un igualado primer juego las campeones del año pasado han logrado adelantarse e imponerse en el tramo final (13-15), mientras que en el segundo Arai ha mandado con su derecha y se han llevado el juego con solvencia (6-15).
Arai Lejardi: “Hemos empezado con diferencia en el marcador y eso te da confianza”
Helena Barrenetxea y Arai Lejardi serán parte de la final del Euskotren Winter Series tras derrotar en dos sets a Ihar Arakistain y Maia Goikoetxea (13-15 y 6-15). Tras esta victoria, esta será la final de la Liga Euskotren 2026: Helena-Arai vs Erika-Frida.
Elaia-Eneritz vs. Erika-Frida, los tres mejores tantos de la semifinal
Durango acogió ayer el partido Elaia-Eneritz vs Erika-Frida, primer partido de las semifinales del Euskotren Winter Series, en el que Erika Mugartegi y Elaia Gogenola hicieron los mejores tantos del encuentro.
El último tanto de la semifinal Elaia-Eneritz vs. Erika-Frida y las declaraciones de las ganadoras
Erika y Frida han ganado en tres juegos (15-6, 8-15 y 3-5) a Elaia y Eneritz en la semifinal del Euskotren Winter Series disputada en el frontón Ezkurdi de Durango. Erika y Frida se han clasificado para la final.
Erika y Frida logran el pase a la final tras ganar en tres sets a Elaia y Eneritz
La pareja vencedora se ha impuesto por 15-6, 8-15 y 3-5 en la primera semifinal del campeonato disputada en el frontón Ezkurdi de Durango. En el Ezkurdi Master Series, Erkiaga y Atain se han clasificado para la final.
Ihart-Maia y Erika-Frida logran el billete para semifinales
Las primeras se han impuesto en tres sets a Maite y Oaia, y se verán las caras en semifinales con Helena y Arai el 16 de marzo. En el segundo partido, Erika y Frida han apeado del torneo a Lur y Maialen tras ganar en dos sets. Se enfrentarán a Elaia-Eneritz el próximo lunes.