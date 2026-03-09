Elaia y Eneritz han dominado por completo el primer juego, en el que han ganado por un contundente 15-6. Erika y Frida, por su parte, han hecho un comienzo de partido muy pobre y lo han pagado caro. Así, solo ha habido un color en el primer set.

En el segundo juego el encuentro ha cambiado por completo. Erika y Frida han cambiado la pelota, y han entrado en el partido. Ha habido más fallos que buenos tantos. De esta manera, Elaia ha cometido numerosos errores en el set juego, en el que sus rivales han logrado una pequeña ventaja. Al final, Erika y Frida han cambiado la tónica del partido y se han llevado el juego (8-15).

En el último y decisivo set, Elaia y Eneritz se han puesto 2-0 por delante, después sus contrincantes han hecho un tanto, pero acto seguido se han embolsado el tercero (3-1). Erika y Frida no se han rendido, poniendo el 3-2 en el marcador. Seguidamente, en un peloteado tanto Elaia ha hecho un regalo a sus rivales, ya que se le ha ido la pelota a la contracancha. Después, Eneritz no ha acertado a meter en la cesta la pelota, y en el último tanto la pelota se les ha ido fuera. Por lo tanto, Erika y Frida se han llevado la victoria y el consiguiente pase a la final (3-5).

Elaia Gogenola es la actual campeona de la Jai Alai League y, por tanto, propietaria del Gerriko de Oro durante toda la temporada. El año pasado jugó la final de Winter y este año le ha acompañado Eneritz Lizardi. La zaguera de Mutriku no ha podido participar en las dos últimas ediciones por una grave lesión, pero esta tarde ha estado en el Ezkurdi y por primera vez, además, está en condiciones de disputar íntegramente la temporada liguera.

El próximo lunes se medirán en la segunda semifinal Helena-Arai, actuales campeonas del Winter, e Ihart-Maia.