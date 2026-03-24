Frida Watkins: “Creo que todas hemos subido y demostrado tener un nivel que antes no teníamos”

Nos hemos reunido con Erika Mugartegi y Frida Watkins, recientes ganadoras de Euskotren Winter Series. A pesar de que todavía no se lo pueden creer, están muy contentas con lo que han logrado. Esperan que el campeonato de este año sirva para que la cesta de las mujeres avance y sea más visible, ese es su objetivo y su deseo.