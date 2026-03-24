EUSKOTREN WINTER SERIES
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Frida Watkins: “Creo que todas hemos subido y demostrado tener un nivel que antes no teníamos”

Erika Mugartegi eta Frida Watkins
18:00 - 20:00
Erika y Frida. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Erika Mugartegi: “Sinetsi ezinda gaude oraindik; ea txapelketa gehiago egiten diren eta nesken zesta gehiago ikusten den”
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EITB

Última actualización

Nos hemos reunido con Erika Mugartegi y Frida Watkins, recientes ganadoras de Euskotren Winter Series. A pesar de que todavía no se lo pueden creer, están muy contentas con lo que han logrado. Esperan que el campeonato de este año sirva para que la cesta de las mujeres avance y sea más visible, ese es su objetivo y su deseo.

Erika y Frida, campeones de Euskotren Winter Series 2026 tras derrotar en la final a Helena y Arai en tres juegos
Vídeo: Último tanto y entrega de premios de la final del Euskotren Winter Series 2026 Erika-Frida vs Helena-Arai
Vídeo: Entrevista a Erika Mugartegi y Frida Watkins, campeonas del Euskotren Winter Series 2026
Euskotren Winter Series Mujeres deportistas Pelota Cesta punta

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