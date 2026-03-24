Frida Watkins: “Creo que todas hemos subido y demostrado tener un nivel que antes no teníamos”
Nos hemos reunido con Erika Mugartegi y Frida Watkins, recientes ganadoras de Euskotren Winter Series. A pesar de que todavía no se lo pueden creer, están muy contentas con lo que han logrado. Esperan que el campeonato de este año sirva para que la cesta de las mujeres avance y sea más visible, ese es su objetivo y su deseo.
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Arai Lejardi y Erika Mugartegi, protagonistas de los mejores tantos de la final
Los tantos de la zaguera Arai Lejardi y la delantera Erika Mugartegi fueron los tantos más espectaculares de la final del Euskotren Winter Series. Arai lo hizo con bi pareta Erika, en cambio, dos rebotes.
Erika y Frida, campeonas tras derrotar en tres juegos a Helena y Arai en la final
La delantera markinarra y la zaguera zumaiarra han ganado a las campeonas del año pasado por 15-8, 4-15 y 5-2. Erika ha jugado tres de los cuatro Winter disputados hasta la fecha y ha ganado los tres. Para Frida, sin embargo, es la primera txapela en el torneo.
Erika Mugartegi: “Llegamos al tercer juego tras perder el segundo; bastante mal la verdad, pero empezamos de cero"
Erika Mugartegi y Frida Watkins han derrotado en tres juegos (15-8, 4-15 y 5-2) a las campeonas del año pasado, Helena Barrenetxea y Arai Lejardi, en la final del Euskotren Winter Series disputada en el frontón Ezkurdi de Durango.
Erika logra su tercera txapela del Winter, y Frida la primera
Erika Mugartegi y Frida Watkins han derrotado en tres juegos (15-8, 4-15 y 5-2) a las campeonas del año pasado, Helena Barrenetxea y Arai Lejardi, en la final del Euskotren Winter Series disputada en el frontón Ezkurdi de Durango. Además, Erika ha sido nombrada mejor puntista del torneo.
Las actuales campeonas Helena y Arai disputarán otra final tras derrotar en dos sets a la pareja Ihart-Maia
En un igualado primer juego las campeones del año pasado han logrado adelantarse e imponerse en el tramo final (13-15), mientras que en el segundo Arai ha mandado con su derecha y se han llevado el juego con solvencia (6-15).
Arai Lejardi: “Hemos empezado con diferencia en el marcador y eso te da confianza”
Helena Barrenetxea y Arai Lejardi serán parte de la final del Euskotren Winter Series tras derrotar en dos sets a Ihar Arakistain y Maia Goikoetxea (13-15 y 6-15). Tras esta victoria, esta será la final de la Liga Euskotren 2026: Helena-Arai vs Erika-Frida.
Elaia-Eneritz vs. Erika-Frida, los tres mejores tantos de la semifinal
Durango acogió ayer el partido Elaia-Eneritz vs Erika-Frida, primer partido de las semifinales del Euskotren Winter Series, en el que Erika Mugartegi y Elaia Gogenola hicieron los mejores tantos del encuentro.
El último tanto de la semifinal Elaia-Eneritz vs. Erika-Frida y las declaraciones de las ganadoras
Erika y Frida han ganado en tres juegos (15-6, 8-15 y 3-5) a Elaia y Eneritz en la semifinal del Euskotren Winter Series disputada en el frontón Ezkurdi de Durango. Erika y Frida se han clasificado para la final.
Erika y Frida logran el pase a la final tras ganar en tres sets a Elaia y Eneritz
La pareja vencedora se ha impuesto por 15-6, 8-15 y 3-5 en la primera semifinal del campeonato disputada en el frontón Ezkurdi de Durango. En el Ezkurdi Master Series, Erkiaga y Atain se han clasificado para la final.