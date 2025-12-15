WINTER SERIES 2025-26
Del Río: "Hemos hecho nuestro trabajo; hemos jugado bien, hace tiempo que no disfrutaba así"

18:00 - 20:00
Del Río, Ane Muruamendiaraz y Urrutia
Euskaraz irakurri: Del Rio: "Gure lana egin dugu; ondo jokatu dugu, aspaldi ez nuela horrela disfrutatzen"
author image

U. A. E. | EITB

Última actualización

Urrutia y Del Río han ganado en su primer partido a Urreisti y López. Ambos se han mostrado satisfechos, dicen que ha sido un partido duro, pero muy contentos con el resultado.

Urrutia y Del Río suben y dan la sorpresa ante Urreisti-López, en tres sets, en la octava jornada de las Eusko Label Winter Series
Así ha sido el último tanto que ha dado la victoria a Del Río y Urrutia
Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta

