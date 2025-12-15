Del Río: "Hemos hecho nuestro trabajo; hemos jugado bien, hace tiempo que no disfrutaba así"
Urrutia y Del Río han ganado en su primer partido a Urreisti y López. Ambos se han mostrado satisfechos, dicen que ha sido un partido duro, pero muy contentos con el resultado.
Te puede interesar
Urrutia y Del Río remontan y dan la sorpresa ante Urreisti-López, pareja invicta, en tres sets
Tras perder el primer set a pesar de tenerlo al alcance de la mano, Urrutia y Del Río han logrado sobreponerse y llevarse el segundo set, y culminar la remontada en el tercer y definitivo juego (15-14, 12-15 y 4-5).
Así ha sido el último tanto que ha dado la victoria a Urrutia y Del Rio
Thomas Urrutia y Julen Del Río han ganado en tres sets a Eñaut Urreisti e Imanol López (15-14, 12-15 y 4-5).
Urrutia y Del Río debutarán ante los líderes en la jornada 8
Los tres mejores tantos de la 7ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 7ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Alex Goitia, Jon Zabala y Ludovic Laduche.
Goitia y Lekerika: ''Contentos, estamos en semifinales''
Alex Goitia y Unai Lekerika han ganado, este lunes, en el Eusko Label Winter Series, ante Ludovic Laduche y Jon Zabala, y, de esta manera, se han clasificado para la liguilla semifinal del campeonato.
Goitia y Lekerika y Johan y Gorka se clasifican para la liguilla semifinal del Eusko Label Winter Series
La victoria que han obtenido Alex Goitia y Unai Lekerika en dos sets, por 15-12 y 15-14, ante Laduche y Zabala, deja sin opciones de clasificación a los campeones Erkiaga e Ibarluzea y a la pareja que ha perdido en el encuentro de este lunes.
Los tres mejores tantos de la 5ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 5ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Jean Olharan y Aritz Erkiaga.
Gorka Sorozabal: ''Ha sido un partido muy complicado y hemos tenido un poco de suerte''
Jean Olharan, que ha vuelto a sustituir al lesionado Johan Sorozabal, y Gorka Sorozabal han ganado en tres sets (11-15, 15-8 y 4-5) a Aritz Erkiaga y Ion Ibarluzea, campeones de las dos últimas ediciones, en la sexta jornada del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.
Olharan y Gorka logran su segunda victoria y dejan al borde de la eliminación a Erkiaga e Ibarluzea
El delantero bearnés y el zaguero labortano han sido superiores en el primer set (11-15), pero en el segundo parcial la pareja vizcaína se ha resarcido (15-8). El partido se ha decidido en el tercer set, donde los tres últimos tantos han sido de los primeros (4-5).