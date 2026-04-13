Imanol López, despedida del maestro
El puntista Imanol López se despide de la cesta punta tras 32 años de trayectoria, con un homenaje especial en Zumaia el día de San Telmo.
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Imanol López se despedirá de la cesta punta el día de San Telmo, en la final del Zumaia Jai Alai Master Series
En la segunda semifinal, que se ha jugado este lunes, Erkiaga y López han eliminado a Johan e Ibarluzea, en dos sets, por 15-9 y 15-11; en el campeonato femenino, Elaia y Frida han superado también en dos sets, por 15-14 y 15-12, a Helena y Oaia.
Presentan la quinta edición del All Star de San Juan de Luz
Este miércoles se ha presentado la quinta edición del All Star de Donibane Lohizune. El masculino comenzará el 9 de abril. y el femenino lo hará el 21. Las finales se celebrarán el día 28 y se podrán seguir en Euskal Telebista.
Olharan-Lekerika e Ihart-Maialen, a la final del Master Series de Zumaia
Con un gran ambiente en las gradas se disputaron ayer las semifinales del Master Series de Zumaia y las parejas Ihart-Maialen y Olharan-Lekerika han sido las vencedoras en dos juegos. Olharan y Lekerika se impusieron por 13-15 y 11-15 a Urreisti y Uranga, mientras que Ihart y Maialen se impusieron por 15-13 y 15-5 a Sorozabal y Eneritz.
12 puntistas, en el Campeonato individual de cesta punta Laboral Kutxa 2026
La competición se llevará a cabo del 3 al 12 de abril en el frontón Mendibarren de Berriatua.
Imanol López, el mejor zaguero del último cuarto de siglo, colgará la cesta en su pueblo, Zumaia
Se retirará bien el 6 de abril o en caso de que pase a la final, el día de San Telmo, festivo en la localidad guipuzcoana. López jugará el Master Series de Zumaia acompañado por el mejor delantero de la actualidad, Aritz Erkiaga.
Frida Watkins: “Creo que todas hemos subido y demostrado tener un nivel que antes no teníamos”
Nos hemos reunido con Erika Mugartegi y Frida Watkins, recientes ganadoras de Euskotren Winter Series. A pesar de que todavía no se lo pueden creer, están muy contentas con lo que han logrado. Esperan que el campeonato de este año sirva para que la cesta de las mujeres avance y sea más visible, ese es su objetivo y su deseo.
Arai Lejardi y Erika Mugartegi, protagonistas de los mejores tantos de la final
Los tantos de la zaguera Arai Lejardi y la delantera Erika Mugartegi fueron los tantos más espectaculares de la final del Euskotren Winter Series. Arai lo hizo con bi pareta Erika, en cambio, dos rebotes.
Erkiaga y Atain, campeones del Ezkurdi Jai Alai Master Series
En la final, que se ha disputado este lunes, han ganado a Urreisti y Lekerika, en tres sets, por 15-11, 12-15 y 5-1.
Erika y Frida, campeonas tras derrotar en tres juegos a Helena y Arai en la final
La delantera markinarra y la zaguera zumaiarra han ganado a las campeonas del año pasado por 15-8, 4-15 y 5-2. Erika ha jugado tres de los cuatro Winter disputados hasta la fecha y ha ganado los tres. Para Frida, sin embargo, es la primera txapela en el torneo.