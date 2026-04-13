Cesta punta
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Imanol López, despedida del maestro

Imanol Lopez puntistari elkarrizketa, bere agurraren atarian
18:00 - 20:00
Imanol López, puntista
Euskaraz irakurri: Imanol Lopez, maisuaren agurra
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KIROLAK EITB

Última actualización

El puntista Imanol López se despide de la cesta punta tras 32 años de trayectoria, con un homenaje especial en Zumaia el día de San Telmo. 

Imanol López Cesta punta

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