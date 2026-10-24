La Euskal Selekzioa no ha podido sumar más oros en el último día del Mundial
Tanto en frontball, como en pelota adaptada y en pala corta ha salido derrotada, obteniendo las medallas de plata, mientras que Miren Larrarte ha ganado la medalla de bronce en la lucha por el tercer puesto en frontball.
Los pelotaris de la Euskal Selekzioa no han podido seguir sumando oros en las finales del Campeonato del Mundo de pelota disputadas este domingo en los frontones de Buenos Aires y Colonia del Sacramento (Uruguay). Tanto en frontball, como en pelota adaptada y en pala corta ha salido derrotada, obteniendo medallas de plata, mientras que Miren Larrarte ha ganado la medalla de bronce en la lucha por el tercer puesto del frontball.
Frontball
En la final masculina se han enfrentado el vasco Julen Alberdi y el mexicano Abraham Moctezuma, que ha comenzado mejor, dando fuerza a la pelota y obligando a Alberdi a replegarse. Para él han sido los primeros seis tantos, aunque Alberdi ha dado la vuelta a la situación y ha igualado el marcador con otros seis tantos, pero no ha podido aguantar el ritmo y el mexicano se ha impuesto en el primer juego (6-10).
Tampoco ha tenido suerte en el segundo juego, en el que el representante vasco ha ido a remolque en todo momento y con tan sólo tres tantos, Moctezuma se ha impuesto por 3-10, 2-0 en total, y Alberdi se ha tenido que conformar con la plata.
En el campeonato femenino, Miren Larrarte se ha llevado la medalla de bronce tras derrotar en la lucha por el tercer puesto a la venezolana Julieta Rengel, que ha superado a la venezolana por 0-2 (10-5 y 10-8) en un partido en el que ha tenido que luchar por imponerse.
Pelota adaptada
En la final de pelota adaptada, Germán Elkoro y Edorta de Anta se han enfrentado a los franceses Dorian Navarro y Maxime Cabanne.
Pero con el paso de los tantos, los franceses se han sentido más cómodos en el frontón y se han adelantado, hasta hacerse con el primer juego (15-9).
Los primeros tantos del segundo juego han sido de vascos, pero a partir de ahí el partido ha seguido el mismo guión anterior y la selección francesa ha vuelto a tomar la delantera y, aunque esta vez han podido competir más, los vascos han fracasado (15-9).
Por lo tanto, Elkoro y De Anta también volverán a casa con la plata.
Pala corta
En la final de pala corta que han disputado Euskadi y España, se han enfrentado Esteba Gaubeka-Jesús Imanol Ibáñez y Carlos Baeza-Javier Insausti Galilea .
Los vascos han comenzado bien el partido, adelantándose en el marcador y consiguiendo un cómodo margen. El primer juego ha caído del lado de los vascos, 9-15, que han tenido que pelear cada tanto.
El segundo juego, sin embargo, ha sido muy distinto, esta vez ha sido España la que ha tenido ventaja. Euskadi ha estado a punto de darle la vuelta al marcador gracias a unos tantos en los que ha estado perfecto, pero no lo ha conseguido y, con 15-11, se han ido al tercer juego.
Los últimos tantos han sido intensos, con muchos nervios, y hasta firmar el 5-5, muy igualados. A partir de ahí España ha sido mejor y al final se ha llevado la victoria por 10-5.
Así, la Euskal Selekzioa también se ha tenido que conformar con la plata en pala corta.