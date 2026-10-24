La Euskal Selekzioa no ha podido sumar más oros en el último día del Mundial

En la final masculina se han enfrentado el vasco Julen Alberdi y el mexicano Abraham Moctezuma, que ha comenzado mejor, dando fuerza a la pelota y obligando a Alberdi a replegarse. Para él han sido los primeros seis tantos, aunque Alberdi ha dado la vuelta a la situación y ha igualado el marcador con otros seis tantos, pero no ha podido aguantar el ritmo y el mexicano se ha impuesto en el primer juego (6-10).

Tampoco ha tenido suerte en el segundo juego, en el que el representante vasco ha ido a remolque en todo momento y con tan sólo tres tantos, Moctezuma se ha impuesto por 3-10, 2-0 en total, y Alberdi se ha tenido que conformar con la plata.

En el campeonato femenino, Miren Larrarte se ha llevado la medalla de bronce tras derrotar en la lucha por el tercer puesto a la venezolana Julieta Rengel, que ha superado a la venezolana por 0-2 (10-5 y 10-8) en un partido en el que ha tenido que luchar por imponerse.