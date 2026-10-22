Dos nuevas finales para la Euskal Pilota Selekzioa
Julen Alberdi, en frontball, y Nagore Martín, en paleta goma, se han clasificado para la final. Por el contrario, Miren Larrarte no ha podido supera la semifinal en frontball femenino y la pareja de paleta cuero ha queda eliminada.
La Euskal Pilota Selekzioa ha sumado dos nuevas finales en la séptima jornada del XX Campeonato del Mundo de la FIPV. Julen Alberdi ha superado a Santi Yániz (España) en la semifinal de frontball masculino, y Nagore Martín a la mexicana Dulce Figueroa en la de paleta goma femenina. En cambio, Miren Larrarte ha caído en la semifinal de frontball femenino ante la mexicana Paola Reyes y luchará por el bronce, y en paleta cuero la selección vasca ha quedado eliminada.
Frontball masculino: Alberdi, a la final
Julen Alberdi ha ganado a Santi Yániz (España) por 10-6, 4-10 y 5-2. En el primer juego, Yániz ha marcado el ritmo ocupando el medio de la cancha y moviendo mucho la pelota de aire, pero Julen ha estado cómodo en defensa y ha alargado los tantos. Ambos han acusado el desgaste, pero Alberdi ha aguantado mejor, ha fallado menos y ha rematado más: 10-6. En el segundo, Yániz le ha dado la vuelta a la situación, ha marcado el ritmo y se ha puesto 1-5. Julen ha optado por arriesgarlo todo, pero también ha cometido errores y ha perdido el juego 4-10, que ha aprovechado para descansar. En el desempate, a 5 tantos, Julen ha entrado bien: le ha buscado el bote a Yániz para quitarle el juego de aire, y un par de errores del español y un par de tantos decisivos suyos le han dado la victoria, 5-2. Jugará la final ante México.
Paleta goma femenina: Nagore Martín, a la final
Nagore Martín ha ganado a la mexicana Dulce Figueroa por 15-10 y 15-6, en uno de sus partidos más serios y completos. Ha sabido acabar los tantos, ha tenido jugada y ha estado muy fuerte en lo físico y en lo mental: por fin ha jugado en competición como entrena durante todo el año. Figueroa es técnicamente muy buena, pero Nagore apenas le ha dado opciones y ha llevado la iniciativa en todo momento. El primer set ha terminado 15-10, con muy buenas sensaciones. En el segundo, la estrategia ha sido la misma, poner las primeras pelotas atrás para obligar a la mexicana a correr por el fondo, y Nagore, muy firme de piernas, ha vuelto a acabar los tantos (15-6). El viernes se medirá en la final a Maider Ardanaz (España), a la que ya ganó en el primer partido del Mundial.
Cesta punta individual: anticipo de las finales
Los dos partidos de cesta punta individual han servido de anticipo de las finales. En categoría masculina, Ortzi Aldazabal ha ganado a Olharan (Francia) por 11-15, 15-3 y 10-0. El primer set ha sido muy parejo, a gran velocidad y con tantos bellísimos, y tras el empate a 10 se lo ha llevado el representante de Francia. En el segundo, con Ortzi 5-3 por delante, Olharan se ha lesionado de la rodilla y ha tenido que abandonar. Aritz Erkiaga disputará la final ante Francia el viernes 23.
En categoría femenina, Maialen Aldazabal ha caído ante Erika Mugartegi (España) por 5-15 y 8-15, en un partido planteado casi como un entrenamiento para ver el juego de su rival. Maialen ha empezado bien, pero cuando la pelota se ha avivado la española ha metido toda su fuerza. En el segundo set, con la pelota más lenta, Erika ha hecho mucho daño con la derecha y en el rebote, y aunque Maialen ha intentado mover el juego, hoy la española ha sido superior. La final será ante España.
Frontball femenino: a por el bronce
Miren Larrarte, de Bidania, ha caído ante la mexicana Paola Reyes en semifinales por 8-10 y 5-10. Reyes ha aprovechado su velocidad y su control de la pelota y apenas ha fallado. Miren ha logrado dominar muchos tantos, ha movido muy bien la pelota y ha estado bien en defensa, pero al alargarse los tantos ha cometido más errores, y la mexicana los ha aprovechado. El primer set se ha decidido tras el empate a 8 (8-10), y en el segundo, a partir del empate a 4, Reyes se ha escapado (5-10). Ahora a la Euskal Pilota Selekzioa le toca luchar por el tercer y cuarto puesto ante Venezuela. Miren Larrarte y Olatz Arrizabalaga son las representantes vascas, y el seleccionador, Mikel Rafael, decidirá cuál de las dos disputa el partido.
Parapelota: a las puertas de la doble final ante Francia
Sergio Rodríguez y Germán Elkoro han caído ante Leroy y Cabanne (Francia) por 7-15 y 3-15 en el último partido de la liguilla en frontón de 36 metros. Francia ha sacado a su zaguero más potente, Cabanne, que ha controlado el juego desde el principio. La pareja vasca ha empezado con algunos errores y ha llegado a acercarse en el marcador, pero los franceses han subido otra marcha (7-15). En el segundo, con Beñat Lizaso en lugar de Germán Elkoro, la tónica ha sido la misma, con Cabanne dominando con su golpe (3-15). Euskadi y Francia se verán las caras en una doble final: mañana jueves en trinquete y el sábado en frontón de 36 metros.
Paleta cuero: eliminados
Día triste en paleta cuero: Iñaki Urrutia e Ibai Pérez han caído ante los argentinos Román Maldonado y Mateo Billorou por 4-15 y 9-15, y con esta segunda derrota en la liguilla la selección vasca ha quedado eliminada. La pareja argentina es muy potente delante y atrás, y ha imprimido mucha velocidad a la pelota, obligando a los vascos a jugar a la defensiva. El delantero vasco no ha estado acertado y, en el segundo set, Markel Sierra ha entrado en la zaga en lugar de Ibai Pérez. El partido ha mejorado algo, pero no ha bastado. Aun así, la valoración es positiva: la pareja lo ha dado todo, pero le ha tocado un grupo muy duro, con Argentina y España.
Balance: 10 finales de 15 posibles
A falta de la semifinal de pala corta de mañana ante Estados Unidos, la Euskal Pilota Selekzioa ha alcanzado 10 de las 15 finales que podía disputar, y en dos de ellas ya ha conseguido un oro y una plata. Si mañana logra el pase en pala corta, serán 11 finales. Además, en xare y en frontball femenino disputará el bronce. Solo en dos modalidades se ha quedado la selección vasca sin opción de medalla.
Resultados de la jornada
- Frontball masculino · Semifinal: Julen Alberdi (Euskadi) 2 – Santi Yaniz (España) 1 (10-6, 4-10, 5-2)
- Paleta goma femenina (30 m) · Semifinal: Nagore Martín (Euskadi) 2 – Dulce Figueroa (México) 0 (15 10, 15-6)
- Cesta punta individual masculina: Ortzi Aldazabal (Euskadi) 2 – Olharan (Francia) 1 (11-15, 15-3, 10-0)
- Cesta punta individual femenina: Maialen Aldazabal (Euskadi) 0 – Erika Mugartegi (España) 2 (5-15, 8 15)
- Frontball femenino · Semifinal: Miren Larrarte (Euskadi) 0 – Paola Reyes (México) 2 (8-10, 5-10)
- Parapelota (36 m): Sergio Rodriguez y Germán Elkoro / Beñat Lizaso (Euskadi) 0 – Leroy y Cabanne (Francia) 2 (7-15, 3-15)
- Paleta cuero: Iñaki Urrutia e Ibai Pérez / Markel Sierra (Euskadi) 0 – Román Maldonado y Mateo Billorou (Argentina) 2 (4-15, 9-15)