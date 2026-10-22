Dos nuevas finales para la Euskal Pilota Selekzioa

Los dos partidos de cesta punta individual han servido de anticipo de las finales. En categoría masculina, Ortzi Aldazabal ha ganado a Olharan (Francia) por 11-15, 15-3 y 10-0. El primer set ha sido muy parejo, a gran velocidad y con tantos bellísimos, y tras el empate a 10 se lo ha llevado el representante de Francia. En el segundo, con Ortzi 5-3 por delante, Olharan se ha lesionado de la rodilla y ha tenido que abandonar. Aritz Erkiaga disputará la final ante Francia el viernes 23.

En categoría femenina, Maialen Aldazabal ha caído ante Erika Mugartegi (España) por 5-15 y 8-15, en un partido planteado casi como un entrenamiento para ver el juego de su rival. Maialen ha empezado bien, pero cuando la pelota se ha avivado la española ha metido toda su fuerza. En el segundo set, con la pelota más lenta, Erika ha hecho mucho daño con la derecha y en el rebote, y aunque Maialen ha intentado mover el juego, hoy la española ha sido superior. La final será ante España.